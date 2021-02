Äldre helsingforsare får vänta länge på vaccin – "Orättvist och byråkratiskt"

Då andra kommuner vaccinerar äldre följeslagare till ännu äldre vaccinberättigade makar har Helsingfors strängare kriterier. Det gick upp för paret Sergelius då maken Holger Sergelius, 92, fick vaccin, medan följeslagaren Anne Sergelius, 81, fick nobben.

I tisdags förra veckan, då staden gick ut med att coronavaccintidsbeställningen startade, ringde alerta Anne Sergelius, 81, genast på morgonen för att boka tid eftersom maken Holger Sergelius, 91, hade åldern inne att få vaccinet. Beskedet från tidsbokningen lydde att någon ringer upp om några dagar.

Ännu i denna dag har ingen från staden ringt upp Sergelius, som anade att telefontjänsten skulle bli överbelastad och i stället valde att boka tid elektroniskt via nätet, vilket fungerade smidigt.

Sergelius fick tid till vaccineringen redan i fredags och paret begav sig från hemmet i Tölö med spårvagn till vaccinationsstationen i Lars Soncks gamla hamnmagasin på Busholmen.

– Vi anlände till en folktom byggnad. Vid ett bord satt en skötare som tog emot oss, medan en annan bokförde vår ankomst på datorn. Där fanns åtminstone åtta separata bås som var indelade i två vaccineringsstationer per bås. Sköterskorna satt med händerna i kors, och på borden hade de mängder av upptinat Pfizer-vaccin, redo att ges till patienter. Men vi var de enda på plats.

– Jag frågade om jag som nästan har fyllt 82 år och i egenskap av min mans följeslagare som sköter om min man också kunde få vaccin. Men svaret lydde: "absolut inte". De sade att endast personer som har officiell närståendevårdarstatus kan få vaccin, men inga andra, berättar Anne Sergelius, som fick ta sig hem ovaccinerad och oviss om när det blir hennes tur.

Sergelius tycker att det är helt galet att bara de äldre som bokar tid via datorn tycks komma åt en tid, medan merparten i åldersgruppen 85 till 100 som inte har datorvana får vänta på återuppringningen evinnerligt länge.

– Det är skamlöst ordnat. Jag tycker att det är skandal att Helsingfors stad förväntar sig att folk i åldern 85 till 100 ska klara av att boka tid via datorn. Lika vansinnigt är det att sköterskorna vid vaccinationsstationen sitter och rullar tummarna i väntan på att patienterna någon gång ska dyka upp, samtidigt som återuppringningen är överbelastad, säger Sergelius.

Anne Sergelius frågar sig också vad som hände med alla de vaccinampuller som på fredag eftermiddag stod orörda i väntan på patienter som inte fanns.

– Jag hoppas verkligen att de inte hällde ut dem i vasken. Det vore slöseri med skattebetalarnas pengar och med tanke på folkhälsan, säger Sergelius.

Sergelius har hört att andra kommuner inte kräver att äldre följeslagare måste vara officiellt utsedda närståendevårdare för att vara berättigade till vaccin, vilket Helsingfors förutsätter.

– Det är orättvist och byråkratiskt. Dessutom är det galet att de äldre följeslagarna, som inte kvalificerar för vaccin enligt Helsingfors regler, måste utsätta sig för smittrisken och åka kollektivt till vaccinationsstationen en gång till.

Anne Sergelius frågade när hon kan tänkas stå i tur för vaccin i Helsingfors. Hon har till exempel en 81-årig väninna i Nurmijärvi som redan har fått vaccinet. Svaret lydde att kanske någon gång i slutet av februari.

– Den långsamma starten på Helsingfors massvaccineringar gör att nästa åldersgrupp får vänta ännu längre. Jag är förvånad över att Helsingfors, Esbo och Vanda har olika regler. Varför ska Helsingfors vara sämst av alla? Vem har bestämt att det ska vara så här? Och vem tänker på de gamla människorna?

Leena Turpeinen, direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster i Helsingfors, säger att det är trist att äldre personer i samma hushåll nekas vaccin när de åkt i väg tillsammans, men att kravet i Helsingfors är ett sätt att hantera vaccinbristen.

– Helsingfors har cirka 14 000 personer som har fyllt 85 och vaccinmängderna vi fått är små. Därför började vi med att dela upp de äldre i två grupper. Det kommer att dröja till mars innan vi får alla över 85 vaccinerade, säger hon.

Turpeinen vet att många kommuner redan kallat alla som fyller 80 i år eller är äldre. Kommunerna har då följt rekommendationen från den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (Krar).

– Men när vi öppnar för 80-åringarna måste vi också ha vaccin att erbjuda. Nästa vecka lär vi få 1 000 doser, det är inte mycket. Och tills vidare vet vi inte om vi alls kan ge Astra Zenecas vaccin till de äldsta. Tyskland satte ju en rekommenderad åldersgräns för det vaccinet.

Det är inte bara äldre par som Anne och Holger Sergelius som gärna skulle ta vaccinet nu.

– Väldigt många som inte hör till någon grupp alls försöker bli vaccinerade och vi har ingen chans att kolla upp om en 65-åring som kommer med en äldre person faktiskt bor i samma hushåll eller inte, säger Turpeinen.

Esbo stad följer en annan linje än Helsingfors. I Esbo vaccineras nu personer som fyller 85 under året eller är äldre, men dessutom kan den som har fyllt 65 och bor i samma hushåll få en vaccinationstid samtidigt. Här krävs inget officiellt närståendevårdarförhållande.

– Nej, vi har resonerat som så att smittan får en onödig extra spridningsmöjlighet om den andra är ovaccinerad, säger ledande överläkare Anu Mustakari i Esbo.

Att det just nu är 85-plussare som vaccineras i Esbo beror på åldersstrukturen i staden.

– Enligt den nationella vaccinationsordningen står alla som fyller 80 i år eller är äldre i tur för vaccin. I Esbo har vi närmare 10 000 sådana invånare. För att gruppen är så stor delade vi den så att de äldsta, alltså de som är över 85, vaccineras först, säger Mustakari.

Hon påpekar att det är viktigt att bokningen görs per telefon ifall två vill ha vaccinet samtidigt. Bokar man över nätet sorterar datasystemet ut den som enligt personbeteckningen definieras som för ung. Per telefon kan personalen enkelt kontrollera att båda som vill ha vaccinet bor på samma adress och uppfyller ålderskriterierna. Då bokas till exempel ett par på 91 och 81 år in på tider efter varandra och kan åka till vaccinationen tillsammans.

– Vår telefonservice har precis som på andra orter varit hårt belastad, men vi vaccinerar så mycket vi hinner och kan, säger Mustakari.

På måndag eftermiddag gick det ändå inte längre att boka tider till Esbo.

– Vi tvingades nyss motvilligt ta beslutet att stänga bokningen tillfälligt. Vi har inte mer vaccin att ge, säger Mustakari strax innan klockan 16 på måndagen.

Nu meddelar en telefonsvarare att inga nya tider finns att få. Mustakari hoppas på nya vaccinleveranser nästa vecka.

I Esbo kan officiella anhörigvårdare under 65 också få vaccinet tillsammans med den äldre när vaccin igen finns. Då krävs inte att man bor på samma adress.

– Beslutet om att man får ekonomiskt stöd som anhörigvårdare syns i våra register, men det är viktigt att boka tid för båda samtidigt så att vi har tillräckligt med vaccin, säger Mustakari.

Esbo informerar sina invånare om köläget och coronavaccineringen genom brev hem till dem som fyllt 70, men också genom gratistidningen Länsiväylä och på stadens webbplats.

I Vanda hade paret Sergelius också fått sin spruta samtidigt, för i Vanda kan nu alla som fyllt 80 boka vaccineringstid. Här vaccinerar man också personer över 65 som bor i samma hushåll, men inte är officiella närståendevårdare.