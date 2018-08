Så länge vi i Finland har äldre som inte kommer ut en enda gång under sommaren kunde vi faktiskt först stifta en lag enligt vilken varje äldre människa i det här landet bör få komma ut en gång per vecka!

Riksdagsledamot Anne Kalmari uttalade sig i HBL angående en ny djurskyddslag som är under arbete (HBL 30.7). Hon anser att det i den bör ingå en klausul om obligatorisk utevistelse för hundar i Finland. Så länge vi i Finland har äldre som inte kommer ut en enda gång under sommaren kunde vi faktiskt först stifta en lag enligt vilken varje äldre människa i det här landet bör få komma ut en gång per vecka! Efter det kan vi ta itu med hundarna.