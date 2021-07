Film Åländska skärgårdseposet Stormskärs Maja blir internationell storfilm

Bolaget Solar Films i Helsingfors ska spela in en film om Stormskärs Maja. Inspelningarna planeras börja nästa sommar, men det är tills vidare oklart om filmen spelas in på Åland. – Mitt hjärta skulle skrika om filmen inte spelas in här på Åland, säger Titte Törnroth, filmkommissionär.