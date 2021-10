Ålandsbanken fortsätter växa

Trenden håller i sig: Ålandsbanken höjde både omsättningen och vinsten under det gångna kvartalet.

Ålandsbanken noteras för nya rekordsiffror under det tredje kvartalet, visar bolagets delårsrapport. Banken drog in 36 procent mer i rörelsevinst än under juli-september i fjol och går framåt både då det gäller in- och utlåning och provisionsintäkter.

Niomånadersresultatet från januari till september uppgick till 39 miljoner euro, vilket uppges vara bankens högsta notering hittills.

I en kommentar till resultatet säger vd Peter Wiklöf att tillväxten gjorts möjlig av nyrekryteringar. Kostnaderna har under samma tid ökat med 15 procent.

"Vi fortsätter vår starka tillväxt i både Finland och Sverige. Vi har gynnats av att vi kontinuerligt rekryterat ny personal och att vi därmed haft tid för både nya och befintliga kunder", skriver Wiklöf i kommentaren.

I juli reviderade Ålandsbanken sina utsikter för 2021. Nu är förväntningen att rörelseresultatet för 2021 kommer att vara klart bättre än 2020. Det finns dock en viss oro för ränte- och aktiemarknadens utveckling, som medför osäkerhet i prognosen.