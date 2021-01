Åland håller fast vid sina reserekommendationer

Landskapsläkare Knut Lönnroth säger att det låga antalet smittfall från Sverige talar mot masstestning vid gränserna.

– På Åland gäller samma sak som innan: sju dagars frivillig karantän för inresande och ingen provtagning av symtomfria.

Det sade lantrådet Veronica Thörnroos (C) på måndagens presskonferens med anledning av Finlands regerings skärpta reserekommendationer.

Incidensen på Åland ligger på 17 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Förra veckan var incidensen 30 coronafall per 100 000 invånare.

Åland befinner sig fortfarande i accelerationsfasen. Ingen vårdas just nu på sjukhus, enligt landskapsläkare Knut Lönnroth.

Lönnroth säger att 20 personer som testat positivt för coronaviruset på Åland mellan juni och december 2020 misstänks ha smittats i Sverige.

Enligt Lönnrots uträkningar talar inte antalet smittade i Sverige för att börja masstesta personer vid gränsövergångarna. Lönnrot säger att man skulle behöva testa över 3 000 personer för att upptäcka 1 fall.

Lönnrot säger att det i medeltal har tagit två dagar för en person som rest till Åland från Sverige att börja uppvisa symtom – som mest sex dagar. De smittade personerna har i medeltal varit i kontakt med två personer, främst familjemedlemmar.

– Det visar att sju dagars karantän har varit lämpligt och att den frivilliga karantänen har fungerat bra.

Hittills har inga nya virusvarianter konstaterats på Åland.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen vid Ålands hälso- och sjukvård ÅHS påminde personer över 80 år att de från och med onsdag kan boka tid till vaccinering.