Aktivister vill hindra företag från att samla in information om användare

"Sluta få oss att acceptera era kakor när vi inte vill ha dem. Ni har en månad på er annars ställer vi er inför rätta." Budskapet kommer från interneträttighetsgruppen Noyb som lämnat in hundratals klagomål mot företag i 33 olika länder.

Wien-baserade Noyb, som står för none of your business (det har inte du med att göra), anser att internet har svämmat över av företag som använder fuffensmetoder för att få folk att acceptera kakor (cookies) som sparar information om användarna.

Alltifrån förvirrande färgkoder till medvetet bristfällig design gör det väldigt svårt för användare att bara säga "nej, tack, jag vill inte ha några kakor", enligt Noyb.

Gruppen tänker ge de berörda företagen en månad på sig att göra det enkelt och tydligt för användarna att säga ja eller nej till om de vill att deras aktivitet ska spåras och sparas. Om ett företag inte gör det kommer Noyb att anmäla dem för brott mot allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Noyb-grundaren Max Schrems har vunnit i liknande ärenden tidigare. Förra året lyckades han stoppa EU:s dataskyddsavtal med USA.

Spårning av aktivitet på nätet har vållat debatt i flera år, men det är oklart hur stor roll kakor kommer att spela i framtiden. För en tid sedan meddelade jätten Google att de jobbar på en kakfri framtid, där deras webbläsare Chrome istället skulle kunna samla in användarinformation på ett "mindre privat sätt".