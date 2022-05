Aktivister från Elokapina stoppar trafik till Nestes oljeraffinaderi i Borgå

Aktivister från klimatrörelsen Elokapina stoppar tåg- och biltrafiken till Nestes oljeraffinaderi i Sköldvik i Borgå. Aktivisterna har kedjat fast sig själva i loken och tågrälsen på bangården samt stoppat vägtrafiken på två olika ställen. Enligt polis på plats är situationen lugn.

Aktivisterna blockerar vägarna som leder till oljeraffinaderiet sedan tisdag kväll kl. 18. Östnyländska polisen meddelar på Twitter att de är på plats och att situationen är lugn.

Enligt organisationen bygger finländarnas konsumtion på billig rysk fossilenergi och det bidrar å sin sida till Rysslands invasionskrig i Ukraina. Putins attack har avslöjat Europas beroende av rysk kol, olja och gas, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Vi vill hindra oljetransporterna hit så effektivt som möjligt, säger Elokapinas representant Pekka Tiainen.

En polispatrull är på plats vid blockaden i Sköldvik i Borgå. Enligt Tiainen har den inte haft nämnvärt kontakt med demonstranterna. Aktivisterna har delat upp sig i tre grupper och totalt deltar cirka 90 aktivister i aktionen, säger Tiainen.

– Vi har fört samtal med förbipasserande och de frågar samma som de brukar fråga. Varför är ni här och varför gör ni på det här sättet, som kanske går emot vanligt folkvett, säger Tiainen.

Vad svarar du då?

– Att situationen är så akut att vi inte upplever att det hjälper att stå på något torg och vifta med flaggor och ropa slagord.

Finland har enligt Elokapina understött Rysslands krigsmaskineri genom att importera fossila bränslen från Ryssland till ett värde motsvarande 370 miljoner euro, sedan kriget började. Elokapina citerar den oberoende tankesmedjan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Enligt CREA har EU-länderna understött Rysslands krigsmaskineri genom att köpa fossila bränslen för totalt 59 miljarder euro, sedan kriget började.

– Vi vill lyfta fram att det är lätt för beslutsfattarna att fördöma Rysslands krig och det är lätt att visa sig väldigt oroad över klimatuppvärmningen. Men om man verkligen vill göra något, så kräver det att man bemödar sig. Att verkligen agera kräver att man släpper taget om något. Det kräver möda att lösgöra sig från fossilhandeln med Ryssland, det kräver möda att sluta med fossila bränslen och det kräver möda att satsa på hållbara energiproduktionsformer, säger Pekka Tiainen.

Demonstrationen är en fortsättning på Elokapinas aktion vid Fortums huvudkontor i Esbo tidigare idag, då aktivisterna blockerade ingången till huvudkontoret. Bägge aktioner har enligt organisationen som syfte att kräva att de statsägda energibolagen Fortum och Neste lösgör sig från produktionen av fossila bränslen i Ryssland.

Elokapina har utlyst två veckor av protester, som går under namnet Ylikulutuskapina.