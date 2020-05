Basinkomstförsöket gav små effekter på sysselsättningen – aktiveringsmodellen försvårar analysen

Regeringen Sipiläs aktiveringsmodell rörde om försöket med basinkomst, säger ledande forskare Kari Hämäläinen.

Sysselsättningen bland dem som fick regelbunden basinkomst under åren 2017–2018 ökade en aning, visar resultaten från försöket med basinkomst. Försöket initierades av Juha Sipiläs (C) regering och genomfördes under ledning av Folkpensionsanstalten (FPA).

Försöket gick ut på att 2 000 slumpmässigt utvalda arbetslösa personer fick 560 euro per månad i villkorslös basinkomst i två års tid. Deltagarnas sysselsättning mättes under perioden november 2017 till oktober 2018. Under den tidsperioden ökade basinkomsten antalet arbetsdagar i genomsnitt med 6 dagar. Sysselsättningen bland dem som fick basinkomst var i genomsnitt 78 dagar under granskningsperioden.

"Som helhet förblir sysselsättningseffekterna av försöket små. Det här tyder på att en del av dem som får arbetslöshetsförmåner från FPA har andra hinder för sysselsättning än sådana som hänger ihop med förmånsbyråkrati eller ekonomiska sporrar", säger ledande forskare Kari Hämäläinen vid Statens ekonomiska forskningscentral i ett pressmeddelande.

Hämäläinen påpekar att analysen av resultaten försvåras av att regeringen Sipiläs aktiveringsmodell kom i början av 2018 och stramade åt villkoren för att få arbetslöshetsförmåner både för dem som fick basinkomst och för dem som inte fick det.

"Det är omöjligt att skilja åt effekterna av basinkomsten under försökets andra år från effekterna av aktiveringsmodellen", säger Hämäläinen i pressmeddelandet.

Artikeln uppdateras.

