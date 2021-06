Aki Kaurismäki har fått en arvtagare – Juho Kuosmanens nya film tävlar om Guldpalmen i Cannes

Filmen Kupé nr 6, baserad på Rosa Liksoms roman, har valts ut till den viktigaste av tävlingskategorierna under filmfestivalen i Cannes.

Med sin förra film, Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv, gjorde Juho Kuosmanen succé då han vann första priset i tävlingskategorin Un certain regard. Nu har Kuosmanen chans att vinna festivalens finaste pris, Guldpalmen. Det prestigefyllda priset vanns senast av Bong Joon-Ho för filmen Parasit.

Filmen Kupé nr 6 handlar om mötet mellan en ung finländsk kvinna och en rysk gruvarbetare. De två delar kupé under den långa tågresan mellan Moskva och Murmansk och meningsmotsättningarna mellan dem övergår småningom i vänskap. Filmen har spelats in under autentiska omständigheter, på ett tåg som rullar genom Ryssland.

Huvudrollerna spelas av Seidi Haarla och Juri Borisov.

Filmfestivalen i Cannes arrangeras i år 6-17 juli. Filmen Kupé nr 6 har biopremiär i höst,

Rosa Liksom belönades med Finlandiapriset för romanen Hytti nro 6.