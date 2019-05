Ajax gav för en kvart över initiativet och övergav den fotboll som varit snackisen nummer ett i Fotbollseuropa den här säsongen. Mer hjälp än så behövde inte Tottenham.

2-0 i paus, 3-0 totalt och ett och ett halvt ben i finalen i Madrid första juni. Men så hände något i omklädningsrummet. Känslan att man kunde börja snålspela, säkra hemåt och inte längre vara initiativtagande smög sig på. Ajax behöver inte skämmas, det har hänt tusentals gånger tidigare inom fotboll.

Nu blev prislappen hög för då Tottenham, inte alls ofarligt heller i första halvlek, fick i gång maskineriet visade laget med eftertryck att ett topplag i Premier League alltid besitter kvaliteterna att göra tre mål på ett topplag i Eredivisie.

Segermålet denna osannolika Champions League-säsong passade på något sätt in i bilden. En långboll fem minuter in på stopptid, några Ajax-misstag, ett par genidrag av gästerna och Lucas Moura som föser in sitt tredje mål för kvällen. Tottenhamtränaren Mauricio Pochettino såg ut att drabbas av akut hjärtsvikt medan kollegan Erik ten Hag insåg att han och hans lag precis slarvat bort en chans klubben inte får på ett bra tag.

Ajax är årets stora utropstecken i europeisk fotboll. Tillsammans med Frankfurt och några till. Att Liverpool spelar final är hur väntat som helst. Tottenham är en liten överraskning men ingen sensation. Att Ajax var en minut från final hade däremot inte särskilt många räknat med.

En viss orutin och valpighet infann sig i andra halvlek. Inte överraskande för rutinens vikt ska inte underskattas. Det finns lag som kan stänga dylika matcher lika säkert som Antti Kaikkonen vill ha en ministerportfölj. Ajax saknade den förmågan.

Engelska lag har för motståndarna en kuslig förmåga att alltid etablera ett tryck då ett mål krävs. Det kan inte alla lag. Titta bara på hur Barcelona såg ut på tisdagen. Där var trycket av modell dusch i London.

Paniken spred sig i Ajax led. Hade Hakim Ziyech känsliga vänster gått en decimeter till höger hade det inneburit 3-2 och ridå Spurs men någonstans stod det väl skrivet att detta inte skulle bli Ajax afton.

Zivech och hans lagkamrat Noussair Mazraoui är troende muslimer och hedrade sin religion genom att fira Ramadan. Det betyder ingen mat eller dryck så länge solen är uppe. 22 minuter in på matchen gick solen ner och båda kunde trycka i sig en liten påse måltidsersättning. Med tanke på att solen går upp vid sextiden på morgonen i Amsterdam hade duon alltså varit utan föda i 15 timmar. På Zivech märktes ingenting, Mazraoui blandade och gav. Själv hade jag drabbats av svår baklårskramp redan på bussresan till matcharenan.

Pochettino är en mästare på det taktiska planet. Fernando Llorente blev med sin tyngd och längd just det laget behövde för att skapa oreda i Ajax bakre led. Ändå osannolikt att Spurs kunde vinna med tanke på hur ruskigt många gånger Moussa Sissoko och i synnerhet Victor Wanyama gick bort sig på det centrala mittfältet och hur svag Kieran Trippier var på sin kant.

Utan skrällar och överraskningar blir idrott lätt tråkigt och slentrianmässigt. Intrycket av att EM, VM, de europeiska cuperna och kvalmatcherna har högst underhållningsvärde inom fotbollen förstärks. De långa inhemska serierna tenderar att handla om samma lag år ut och år in. I enstaka matcher är överraskningsmomentet alltid större.

Liverpool mot Spurs i Madrid första juni. Lider lite med Madridborna då 100 000 festsugna lads intar den vackra stadens gator, parker och framför allt barer.

Liverpool är given favorit men med tanke på hur denna underbara säsong i Champions League utvecklat sig är osvuret bäst.

