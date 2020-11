Airbnb listas på börsen – gjorde vinst under sensommaren trots pandemin

Airbnb har planerat en börslistning länge, men pandemin förhalade planerna.

Noteringen av hemuthyrningstjänsten Airbnb på börsen tar ett steg vidare. I onsdags amerikansk tid lämnade bolaget in sitt börsnoteringsprospekt till USA:s värdepappers- och börskommission.

Airbnb:s aktie ska komma till försäljning i december, på den tekniktunga Nasdaq-börsen.

Enligt prospektet siktar bolaget på att ta in upp till en miljard euro under noteringen, men nyhetsbyrån Reuters skriver att det är en platshållarsiffra för prospektet som förmodligen kommer att ändra. Enligt Reuters källor siktar bolaget på att samla in 3 miljarder under noteringen vilket skulle ge ett marknadsvärde över 30 miljarder dollar.

Airbnb grundades 2008 och blev en så kallad enhörning, det vill säga ett uppstartsbolag med värde över en miljard, tre år senare. I dagsläget hittar man Airbnb-bostäder i över hundratusen städer världen över.

Airbnb meddelade om planerna på att noteras på börsen redan för ett år sedan, men processen har fördröjts av pandemin.

I samband med prospektet publicerades också finansiell information om bolaget. Liksom andra aktörer inom inkvarteringsbranschen drabbades Airbnb hårt av virusets första våg.

Omsättningsraset tvingade bolaget att göra sig av med 25 procent av sina anställda och lyfta ett krislån värt 2 miljarder.

Under årets första nio månader gjorde Airbnb en förlust på 697 miljoner dollar, med intäkter på 2,5 miljarder. Omsättningen är 32 procent lägre än under samma period i fjol.

Ser man bara på månaderna juli-september lyckades bolaget dock göra vinst, tack vare nedskärningarna i kostnaderna. Intäkterna under den här perioden sjönk med 19 procent jämfört med i fjol.

Resultatet för hela 2020 väntas ändå bli negativt. Trots den höga värderingen har Airbnb aldrig redovisat ett positivt rörelseresultat på helårsnivå.