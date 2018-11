AI – tillväxtmotor eller hot?

Det här är handen på humanoidroboten Hubo, som utvecklats på Kaist-universitetet. Den bar facklan under vinter-OS i Sydkorea. Bild: Jonas Gratzer

Professor Jun-Ho Oh har har arbetat med robotar i mer än 30 år vid KAIST-universitetet. Bild: Jonas Gratzer

Mark Lee studerar vid KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Sydkoreas ledande tekniska universitet. Här söker han ett fel i en robot. Bild: Jonas Gratzer

I Sydkorea tar robotarna över allt mer i samhället. AI skapar samtidigt tillväxt i landet och intresset för landets robotar växer rekordsnabbt. Hot om "terminators" och förlorade arbetstillfällen hänger dock fortfarande kvar.

– Please touch my face.

– Please follow me.

Uppmaningarna kommer från en av robotarna på Incheons internationella flygplats i utkanten av huvudstaden Seoul. Modellen som kallas Guide Robot känner igen språk; förutom engelska kan den även svara på koreanska, kinesiska och japanska och känna igen boardingkort som scannas på pekskärmen.

Nyfikna resenärer uppges komma nära roboten som sveper fram över det blanka golvet. När de rör vid robotens pekskärm instruerar den åskådarna att följa med till respektive gate. Besökarna tar selfies med roboten som om den vore en kändis. Lite längre bort springer ett barn ikapp en städrobot, en så kallad Cleaning Robot – mindre och mer robust än Guide Robot – som kan användas till att städa stora ytor – som på flygplatser. Den liknar en kraftig R2-D2 i Stjärnornas krig, men i själva verket är robotarna en del i Cloi-familjen, det sydkoreanska företaget LGs senaste tillskott på den internationella robotmarknaden.

Än så länge är robotarna prototyper, men de verkar bli en vanlig syn inom kort. Enbart Incheon Airport har beställt fjorton Guide Robots och även flygplatser i USA, Frankrike och Mellanöstern har gjort beställningar.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede men kommer expandera till hotell och shoppinggallerior, säger Hyungjin Choi, som sitter med i LGs produktutvecklingsteam.

Vi har kommit till LG Park, som är företagets helt egna nybyggda industripark i Seoul. I en futuristisk glasbyggnad visar Hyungjin Choi upp en rad nya robotar med olika funktioner, allt från Guide Robot på flygplatsen, till Serving Robot som kan leverera rumsservice på hotell och servera mat och dryck på flygplatslounger, eller Shopping Cart Robot; som med sin streckkodsläsare underlättar när kunder behöver en extra hand i mataffären. Eller varför inte Porter Robot, designad för att bära din väska på hotell och flygplatser, eller att effektivera vid check-in och check-out och därmed minska köerna. LG planerar att lansera den sist nämnda modellen på marknaden under 2019.

I slutet av 2018 kommer LG Cloi Home finnas på marknaden. AI-roboten (artificiell intelligens) ställer frågor och känner igen röster för att kontrollera andra enheter i hemmet. En hemmarobot som många kanske redan känner till är robotdammsugaren.

– Det är inom dammsugarindustrin vi har mest erfarenhet. Nu måste vi utveckla andra områden, fortsätter Hyungjin Choi.

Sådana områden ska göra människors liv lättare med hjälp av AI, berättar LGs kommunikationschef Ken Hong.

– Robotgräsklippare och dammsugare finns redan på marknaden. Det kommer mera, säger han.

– Det handlar om städrobotar som utför lågintensiva arbeten, förklarar Ken Hong som betonar att människor i början kommer att hantera och kontrollera robotarna.

Fortfarande är emellertid AI-eran i ett första skede, menar han. Produkterna som finns på marknaden, till exempel dammsugarroboten, är än så länge inte utvecklade att klara många uppgifter.

– Utvecklingen av en betjänt som klarar många saker samtidigt ligger minst tio år fram i tiden.

Sydkoreas befolkning blir allt äldre. Enligt regeringens statistik fanns det 2016 för första gången i historien fler äldre över 65 år än unga under 14 år. Andelen äldre uppgår till över sju miljoner, och traditionellt sett har landet inte haft ett utbrett välfärdssystem eftersom äldre till stor del förlitar sig på sina barn. Samtidigt har Sydkorea ett av världens lägsta födelsetal. Lösningen på den till synes krångliga ekvationen kan bli robotar som tar hand om landets pensionärer.

Fortfarande görs mycket research på området; regeringen bidrar med stora summor till forskning, samtidigt som det finns ett visst motstånd mot att överlåta allt för mycket kontroll till AI, särskilt när det handlar om att ta hand om människor. Ytterligare ett koreanskt företag, Yujin Robot, började redan 2014 att distribuera mat, med hjälp av sina GoCart-robotar till amerikanska äldreboenden, i samarbete med bland annat svenska mattransportföretaget Scanbox. GoCart har inbyggda navigeringssystem och tar sig fram med hjälp av kameror och sensorer.

Trots att många länder som Japan, USA och Tyskland konkurrerar om att producera nästa stora AI-modell toppar Sydkorea listan över länder med störst andel industriella robotar. Inom produktionsindustrin är det globala genomsnittet av robotar per 100 000 anställda 74 enligt International Federation of Robotics, en siffra som ökar snabbt. I Sydkorea är siffran 631.

Samtidigt som utvecklandet av robotar går i rekordfart ställer många frågan: i vilken utsträckning ska vi tillåta AI att ta över?

En Terminatorlik framtid var ett hett samtalsämne när över 50 internationella forskare nyligen hotade att bojkotta Sydkoreas ledande tekniska universitet, KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), och sydkoreanska försvarstillverkaren Hanwha Systems, som tillsammans utvecklade autonoma vapensystem.

När HBL besöker KAISTs nyöppnade researchcentra för humanoidrobotar i staden Daejeon betonar professor Jun-Ho Oh, som har arbetat över 30 år på universitetet, att målet inte är att tillverka mördarrobotar.

– Mördarrobotar kan tänka på egen hand. Vi utvecklar robotar som inte tar egna beslut, de behöver alltid programmering, förklarar Jun-Ho Oh.

– Målet med våra robotar är att hjälpa människor.

Vid årets vinter-OS som hölls i sydkoreanska staden Pyeongchang gjorde de just det. Den KAIST-utvecklade humanoidroboten Hubo bar OS-facklan under ett event i Daejeon, för att sedan överlämna facklan till den betydligt större FX-2, som styrdes av en fjortonårig forskaraspirant. Robotarna är enligt Jun-Ho Oh inte redo för människors hem ännu, och båda utvecklas fortsatt för att bland annat kunna gå mer stabilt och väga mindre.

– Vi vill inte att någon skadas om roboten faller över dem.

OS var en reklampelare för landets AI när 85 robotar användes till en rad uppgifter: från att städa och informera besökare till att åka skidor i sidolopp.

Att robotarna tar över allt fler samhällsfunktioner i Sydkorea är dock ingen tillfällighet. Ända sedan Koreakrigets slut för 65 år sedan har landets regering prioriterat tillverkningsindustrin och satt innovationen i centrum. Det har gjort landet till ett av världens mest innovativa länder. Samtidigt har farhågorna om att robotar tar över jobben på många platser i världen, och att de kan vända sig mot oss i konflikter, utlöst medielarm på sistone. Onödiga tankar enligt Jun-Ho Oh som är säker på att robotarna har kommit för att stanna och underlätta människors vardag.

– Många verkar tro att AI och människor är samma sak. De är inte "terminators" som kommer att ta över samhället.