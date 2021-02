Ahlströms historiska herrgård i Varkaus utplånad i katastrofal brand – ägaren förkrossad

Herrgården Varkauden klubi i centrala Varkaus i Norra Savolax totalförstördes i en våldsam eldsvåda som bröt ut på lördagen. Ingen människa kom till skada, men en betydande del av industristadens kulturhistoria gick upp i rök.

När räddningsverket i Norra Savolax fick larmet om branden som brutit ut i träherrgården Varkauden klubi på lördagsförmiddagen var det redan för sent.

20 enheter var på plats för att släcka branden, men kort därefter meddelade räddningsverket att huset är övertänt och kommer att brinna ned till grunden.

Inget lösöre kunde räddas ur villan. I den närbelägna simhallen gick glasväggar i kras på grund av den intensiva hettan.

Orsaken till eldsvådan är ännu inte klarlagd, men branden har enligt räddningsverket startat i bjälkarna mellan källaren och första våningen. Polisen utreder händelseförloppet.

Huset ägdes av familjen Ikonen, som kämpat för bevarandet av den svenskspråkiga skolan i Varkaus och drivit herrgården som hotell och evenemangslokal.

Ingen i familjen befann sig i huset när elden var lös, säger den unga juristen Jaakko Ikonen, som jobbar på en juridisk byrå tvärs över gatan.

– Jag lämnade klubben på fredagen klockan 16. Vid elvatiden på lördagen fick jag höra om rökutvecklingen, säger Ikonen till HBL.

Han beskriver branden som ett fullständigt mysterium.

– Vi hade ingen inkvarterad under natten mellan fredag och lördag. Såvitt jag vet stod huset tomt. På lördag skulle jag återvända till klubben, för vi skulle få nya hotellgäster, säger Ikonen, som också är aktiv inom kommunpolitiken för SDP.

Inga personskador uppstod, men i branden utplånades ett stycke finländsk kultur- och industrihistoria.

– Hela familjen är i chocktillstånd. Försäkringen täcker förlusten bara till en viss gräns. Och ingen försäkring i världen kan ersätta byggnadens historiska värde. Jag vill inte ens tänka på alla kära föremål och allt kulturhistoriskt lösöre som förstörts, säger Ikonen.

Villan på ungefär 1 000 kvadratmeter var tidigare känd som Ahlströmska klubben, navet i stadn Varkaus företags- och societetsliv under den finländska pappersindustrins guldålder i början av 1900-talet.

Samhället byggdes upp kring sågverket och pappersfabriken som företaget Ahlströms under ledning av Walter Ahlström grundade i stadskärnan. För att locka arbetskraft till Varkaus startade Ahlströms 1919 en tjänstemannaklubb, Warkauden klubi, för umgänge, kulturevenemang och fester.

Efter andra världskriget verkade klubben i herrgården, som flyttats till Varkaus från Terijoki 1876. Den så kallade ahlströmska villan var samtidigt brukspatronens bostad.

Huset blev en samlingsplats för den ekonomiska och politiska eliten, inte bara i Varkaus utan även på riksnivå. Till gästerna på klubben hörde bland annat presidenterna Lauri Kristian Relander, Gustaf Mannerheim och Urho Kekkonen. Aktiviteterna kunde bestå av enorma banketter med exotisk tematik, varvade med älgjakter, laxfiske och seglatser på Saimen.

Slutna förhandlingar fördes ofta i herrgårdens katakombliknande lönnkällare. Källaren grävdes ut under huset under förbudslagens tid. Initiativtagaren var den dåvarande fabriksdirektören, baron Cedercreutz, som under inga omständigheter tänkte finna sig i alkoholförbudet.

– Brukspatronen lär ha suttit vid bordsändan och skålat med polismästaren, åklagaren, domaren, apotekaren och överläkaren, berättade Jaakko Ikonen när HBL besökte Varkaus för en reportageserie 2019.

Till gästerna som ofta besökte källaren hörde också trubaduren Evert Taube (1890–1976), familjebekant till släkten Ahlström. Handskrivna texter av Taube prydde källarens murade väggar.

Ahlströms sålde för flera decennier sedan sin verksamhet i Varkaus, och herrgården förde därefter tidvis en tynande tillvaro. Gnistan tändes på nytt för några år sedan då Jaakko Ikonen och Nea Ikonen med familj flyttade till Varkaus och köpte huset av Ahlströms. Paret Ikonen har sedan dess utfört upprustningsarbeten på herrgården och drivit den i sitt ursprungliga syfte.

I nuläget har familjen svårt att blicka framåt.

– I det här skedet vet jag inte hur vi ska göra framöver. Vi har bara en stenfot kvar. Det enda positiva är att ingen kom till skada, säger Jaakko Ikonen.

– Jag vill också kolla om något ändå skulle finns kvar av källaren när det blir möjligt att gå dit.

