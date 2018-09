Afrikansk svinpest ett verkligt hot mot Finland

Djursjukdomen afrikansk svinpest fortsätter att spridas och har nu nått västra Europa. I Finland intensifieras arbetet för att hindra sjukdomen från att nå innanför landets gränser.

I närmare tio års tid har man i Finland arbetat på olika sätt för att hindra den afrikanska svinpesten från att nå landet.

Det senaste projektet handlar om att utreda möjligheten att bygga ett stängsel längs med gränsen mot Ryssland för att hindra smittobärande vildsvin från att komma till Finland, skriver tidningen Maaseudun tulevaisuus på måndagen. Sedan tidigare utövas skyddsjakt på vildsvin i östra Finland.

Afrikansk svinpest (ASF) är en viral blödarfebersjukdom som lätt sprids bland svin, vildsvin samt mini- och mikrosvin. Det finns inget vaccin eller något behandlingsmedel för ASF-viruset. Afrikansk svinpest smittar inte till människan.

Enligt information på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats förekommer afrikansk svinpest allmänt i Afrika. År 2007 spreds sjukdomen till Georgien, troligen med matavfall som kommit med båt från Afrika. Sedan dess har ASF spridits bland annat till Ryssland, Ukraina, Vitryssland och år 2014 till EU-länderna Polen, Litauen, Lettland och Estland. 2017 hade ASF nått Tjeckien och Rumänien och i september i år konstaterades två fall av ASF hos vildsvin i Belgien. Afrikansk svinpest har dock aldrig påvisats i Finland - ännu.

I juni i år fick alla Finlands grisar utegångsförbud på order av Jord- och skogsbruksministeriet. Syftet med åtgärden var att minska risken för smitta.

Enligt Evira smittar afrikansk svinpest från infekterade svin till friska svin via svinens luftvägar och mun. Sjukdomen sprids även indirekt via kött, köttprodukter, biprodukter och obehandlade jakttroféer från smittade djur samt via matavfall som innehåller infekterat svin- eller vildsvinskött.

Sjukdomen sprids även via infekterade redskap, kläder, foder, torrströ, transportmedel och livsmedel.

ASF-viruset utsöndras i alla sekret hos det insjuknade svinet eller vildsvinet och finns kvar i blodet och det döda svinets kropp i upp till flera månader. ASF -viruset överlever flera år i djupfryst kött.

Med anledning av de belgiska ASF-fallen skriver Evira i ett pressmeddelande den 14 september att det är ytterst viktigt att var och en följer de föreskrifter och förbud som gäller för import av produkter tillverkade av svin. Evira efterlyser ett tätt samarbete mellan näringsliv, myndigheter och medborgare för att hålla Finland fritt från svinpesten.

Jordbruksverket i Sverige gick på torsdagen ut med information om ASF med anledning av de belgiska fallen. Man uppmanar bland annat allmänheten att inte slänga matrester i naturen eller lämna kvar dem på rastplatser.