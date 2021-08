Afghanska IS misstänks för flygplatsattacken

Islamiska statens afghanska gren – IS i provinsen Khorasan – misstänks ligga bakom de dödliga explosionerna vid Kabuls flygplats. Men vilka är terroristerna som förklarat krig mot både USA och talibanerna, och vad vill de?

USA "misstänker starkt" att IS i provinsen Khorasan ligger bakom torsdagens självmordsdåd. Bara timmar innan de dubbla explosionerna hade såväl USA som Storbritannien varnat sina medborgare från att ta sig till flygplatsen med hänvisning till underrättelser om att just IS Khorasan planerade en attack.

IS Khorasan är liksom talibanerna en sunnijihadistisk grupp som inte drar sig för att döda oskyldiga civila. Trots det är talibanrörelsen och Islamiska statens afghanska gren svurna fiender.

Terrorgruppen, som är uppkallad efter den historiska provinsen Khorasan i delar av nuvarande Pakistan, Iran, Afghanistan och Centralasien, grundades av avhoppade pakistanska talibaner kort efter det att IS utropade sitt kalifat i Irak och Syrien 2014. IS Khorasan fick snabbt fäste i nordöstra Afghanistan och erkändes året därpå av IS centrala ledning.

Hur många som ingår i rörelsen är oklart. Enligt en rapport från FN:s säkerhetsråd i juli rör det sig bara om omkring 500 personer. Flera tusen, tror andra bedömare.

De senaste åren har gruppen legat bakom en lång rad brutala attacker mot moskéer, helgedomar, marknadsplatser och sjukhus i både Afghanistan och Pakistan.

Särskilt shiamuslimska grupper har varit måltavlor, då IS anser att de är "otrogna". I fjol anklagades gruppen för en osedvanligt hänsynslös attack mot en förlossningsklinik i Kabul, då beväpnade gärningsmän mejade ned sjuksköterskor, nyblivna mödrar och spädbarn.

IS Khorasan har till skillnad från IS i Irak och Syrien inte lyckats ta kontroll över något territorium, utan har i stället fokuserat på bombdåd och massakrer. Då gruppen ligger i fejd inte bara med USA utan även den betydligt större talibanrörelsen har den senaste åren lidit svåra nederlag, och verkar enligt FN och USA i dag huvudsakligen genom hemliga celler som genomför attacker i Kabul och andra större städer.

Fiendskapet mellan IS och talibanerna har blivit tydligt efter den senare rörelsens snabba erövring av Afghanistan i kölvattnet av västmakternas tillbakadragande, då IS till skillnad från andra jihadistgrupper runt om i världen inte gratulerade talibanerna till segern.

IS hänvisar också ofta till talibanerna som "otrogna", och anser att blotta faktumet att rörelsen suttit vid samma förhandlingsbord som USA gör den till en förrädare.

Rykten om en nära förestående attack mot Kabuls flygplats blev mer och mer frekventa under dagarna som föregick bombdådet. På tisdagen stod det klart att västvärldens underrättelsetjänster bedömde hotet som substantiellt när USA:s president Joe Biden specifikt nämnde terrorgruppen, i samband med att han försvarade sitt beslut att lämna Afghanistan den 31 augusti.

– Varje dag vi har styrkor på marken löper både soldaterna och oskyldiga civila risk att angripas av Isis-K (IS Khorasan), sade USA:s president Joe Biden förra helgen.

Han tycks, om de amerikanska myndigheternas misstankar stämmer, ha fått rätt.