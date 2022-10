Truss pressas – ännu en minister lämnar

Enligt Suella Braverman själv valde hon att lämna regeringen efter att hon begått "ett misstag".

Misstaget var att hon använt sin personliga e-post för att skicka regeringsdokument till en kollega, rapporterar bland andra AP.

Men i sitt avskedsbrev till Liz Truss skrev också den starkt högerinriktade Suella Braverman att tiderna nu är "tumultartade" och hon uttryckte "allvarlig oro" för att premiärministern bröt löften till det brittiska folket.

Kort därpå kom beskedet från Downing Street att Grant Shapps utnämnts till inrikesminister. Shapps har lång politisk erfarenhet och han tillhörde inte Truss tillskyndare när hon kandiderade till Toryledare.

"Förödelse i ekonomin"

Tidigare under onsdagen, under den sedvanligt stormiga debatten under frågestunden, sparade oppositionsledaren Keir Starmer inte på krutet, utan häcklade Liz Truss om en kommande bok som skulle kunna vara "ute lagom till jul".

– Är det publiceringsdatum eller är det titeln? frågade han sig, till jubel och skratt från ledamöterna.

Det enda Truss uträttat på sin dryga månad vid makten är "förödelse i ekonomin och en implosion i Tory-partiet", hävdade Starmer. Han listade alla förslag hon redan tvingats stryka, och sade:

– De är alla borta. Så varför är ni kvar här?

Truss studsade då upp och spände ögonen i oppositionsledaren:

– Jag är en fajter, inte en som ger upp!

Truss fortsatte också att be om ursäkt för att finanserna inte tillåter alla tidigare utlovade åtgärder i pandemi- och energikrisen, men det imponerade inte på Starmer.

– Vad tror hon att folk ska säga: "Det är lugnt, jag har inget emot att bli ruinerad, hon har bett om förlåtelse"?

Vem bestämmer?

Truss blev vald till Boris Johnsons efterträdare genom att i princip lova guld och gröna skogar – Storbritannien skulle gasa sig ur krisen genom gigantiska skattelättnader.

Men när Truss väl tillträtt slog de ekonomiska realiteterna till omedelbart. Hon tvingades slopa en omtalad marginalskattesänkning. Finansministern Kwasi Kwarteng fick sparken – efter 38 dagar.

Efterträdaren Jeremy Hunt rivstartade genom att skrota i stort sett hela Truss ekonomiska plan, alltså de förslag hon till brett högerjubel valdes på för bara någon månad sedan.

Därmed framtonar han som den tunga ledarfigur Truss hittills misslyckats med att bli. Spekulationerna går heta om vem som egentligen bestämmer på Downing Street i London, där finansministerns residens ligger vägg i vägg med premiärministerns.

Även om opinionsmätningarna är bister läsning för Truss kan hon finna tröst i att de formella möjligheterna att byta ut henne så snabbt efter tillträdet är små. Reglerna tillåter inte någon misstroendeomröstning inom partiet, och hon behöver inte utlysa val på länge än.

Viktig värdemätare

Men pressen är nu ändå så hård att många spekulerar i att hon kan komma att lämna självmant.

En viktig värdemätare kan komma inom kort då underhuset röstar om Labours förslag att riva upp en av Truss kontroversiella energiåtgärder, att tillåta "frackning" (gas- eller oljeutvinning via hydraulisk spräckning). Sådan verksamhet orsakar stora lokala miljöskador, och är därför omstridd även i många högerpolitikers valkretsar.