Antalet män som söker hjälp för erektionsproblem ökar explosionsartat – drabbar allt yngre

Erektionsproblem är vanligen något som förknippas med äldre män. Traditionellt har diagnosen ställts på män i 60-årsåldern och uppåt. Men problemet är vanligt även i 40-årsåldern.

Flest förstagångsdiagnoser ges till 44-åriga män. Men problemet drabbar alla åldrar och Mehiläinen behandlar män från 16 år till 90 år för erektil dysfunktion, skriver vårdbolaget i ett pressmeddelande.

Antalet patienter som söker hjälp på grund av erektil dysfunktion har ökat de senaste åren. Speciellt under coronaåren såg Mehiläinen en ordentlig tillströmning bland patienterna. En orsak kan vara att mottagningen i stor utsträckning utfördes på distans, vilket kan ha gjort det lättare för männen att söka hjälp.

”Distanstjänsterna sänker tröskeln för att kontakta en läkare, och den digitala kliniken ger snabb och enkel hjälp med frågor om sexuell hälsa, inklusive erektil dysfunktion. En fysisk konsultation är ofta ett bättre alternativ när man inleder en behandling, så att de eventuella underliggande orsakerna till erektil dysfunktion kan bedömas mer fullständigt”, säger urologen Henrikki Santti på Mehiläinen i pressmeddelandet.

Antalet diagnostiserade erektionsproblem var år 2022 fem gånger fler än år 2017, visar Mehiläinens statistik.

De patienter som sökte vård för erektil dysfunktion under 2022 gjorde det i stor utsträckning utan att fysiskt besöka en mottagning. Över 60 procent träffade läkare via distansmottagning, 10 procent per telefon medan ungefär 30 procent besökte mottagningen på traditionellt sätt.

Varierande behandlingar

Erektionsproblem är något som alla män upplever någon gång under livet. För en del är problemet lindrigare än för andra. Vård finns och det är viktigt att söka hjälp i stället för att ensam sitta med åkomman.

Erektil dysfunktion kan orsakas av en rad faktorer; psykologiska, sexuella, biologiska, sociokulturella och faktorer som har att göra med relationer samt stress eller åderförkalkning.

”Erektionsproblem på grund av fysiska orsaker är sällsynt hos män under 30 år och orsakas vanligen av prestationsångest, som ofta lindras av läkemedel mot erektil dysfunktion. Problem med psykisk hälsa, stress, trötthet och relationer är ofta orsaken till att unga män uppsöker vård”, säger Santti.

Behandling av erektionsproblem kan göras på många olika sätt. Till en början kan man försöka gå ner i vikt, gymnastisera mera och sluta röka – alla tilltag som kan avhjälpa problemet.

De läkemedel som tas oralt hjälper upp till 70 procent av dem som inte självmant kan få erektion. Vidare finns det injektioner som görs i urinröret som kan vara till god hjälp. De ger positiv effekt i 85–90 procent av patienterna.

Lider du av erektionsproblem ska du uppsöka läkare, eftersom det kan finnas underliggande medicinska tillstånd. Problemet kan vara knutet till fysiska åkomman, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt kolesterol, störningar i nervsystemet eller hormonbalansen.