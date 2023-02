VM-starten var under all kritik – allt gick snett för Finland

Som ofta förut slutade Finlands VM-start i besvikelse, tårar och svordomar. Nuförtiden inleds alla stora mästerskap med sprint, som aldrig hört till de blåvita favoritgrenarna. Inte ens i klassisk stil.

Förväntningarna var inte skyhöga, men Finland borde definitivt ha haft mer än en skidåkare i semifinalerna i den klassiska sprinten i VM i Planica. VM-debutanten Niilo Moilanen glimtade till med nionde plats i tidskvalet, Ville Ahonen tog sig som lucky loser till semifinal, men det var också ungefär allt som var positivt för Finlands del.

Det finns en rad förklaringar. Skidspåren var mjuka, mosiga och tunga. Banprofilen var teknisk. Finländarna trasslade in sig i sina egna skidor, i medtävlarnas skidor eller tvingades väja för andra medtävlare.

Men det är förstås bara förklaringar. Svenskarna var favorittippade i damernas sprint och tog en fyrdubbel seger. Johannes Høsflot Klæbo var favorit i herrarnas sprint och dominerade.

Gemensamt för medaljörerna: de kraschade inte. Som före detta skidåkaren Anita Kirvesniemi konstaterade på Twitter: har någon någonsin sett Klæbo krascha?

Det går förstås att tala om tur och otur. Men det är inte det som det handlar om. Sprint kräver väldigt mycket teknik, skicklighet och spelsinne. Det gäller förstås alla skidsträckor, särskilt masstart, men i sprint händer allt ännu mycket fortare.

Ville Ahonen – dagens blåvita överraskningsnamn med tionde plats – trasslade in sig när Erik Valnes ramlade framför honom i semifinalheatet. Det var kanske inte Ahonens fel. Inget han längre kunde göra i det skedet. Skillnaden är bara att skidåkare som Klæbo inte försätter sig i situationer där de är så utsatta för trubbel. Niilo Moilanen trasslade in sig i svensken Johan Häggströms skidor, men det var helt klart en situation som kunde ha undvikits om han hade haft lite mer kyla.

Sprint har inte stått högt i kurs i Finland. Teknik har inte varit en prioritet i juniorträningen. Det har förändrats under de senaste åren, men sprintåkarna borde få mera hård intern konkurrens för att utvecklas. Mera sparring.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sprint inte bara är teknik, fem sekunders snabbhetsdrag och bänkpress. En bra sprintåkare behöver syreupptagningsförmåga, fartreserv och uthållighet. Då är det också lättare att ha is i magen, välja rätt position och ta utförsbackarna. Misstag sker lätt då man blir trött.

Ingen hade räknat med en blåvit medalj i sprint, men VM-inledningen var inte lovande för Finlands del med tanke på resten av VM. Johanna Matintalo slutade på 26:e plats. Ett mysterium, som väcker frågor runt Finlands stafettlag. Jasmi Joensuu var tia i prologen och kunde ha avancerat till semifinal om hon inte trasslat in sig i sina egna skidor i en uppförsbacke. Hon tog till slut sextonde plats och är ett bra alternativ för stafettens första sträcka, precis som i VM 2021.

Joni Mäki tog 19:e plats. Han var fyra i fristilssprinten i OS i Peking, så VM-sprinten var solklart i underkant. Som det nu ser ut ryms inte Mäki i Finlands stafettlag, men vem ska i så fall köra ankarsträckan?

Niilo Moilanen och Jasmi Joensuu var de enda finländarna i topp 10 i prologen. Det får en att undra hur finländarnas skidor fungerade i jämförelse med konkurrenterna.

VM-arrangörerna är redan i blåsten med det varma vädret i Planica. De tvingades salta spåren inför torsdagens sprint i hopp om att de blir fastare, men det blev närmast katastrof.

Det är lite oroande hur spåren kommer att se ut under de kommande dagarna. Skidåkare som Iivo och Kertu Niskanen gynnas i och för sig av tunga spår, men föret kan skapa huvudbry för vallningsteamet. Vi vet mera efter herrarnas skiathlon under fredagen. Under lördagen ser det också ut att bli regn.