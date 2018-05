Abortomröstning sätter press på Nordirland

Sedan Irland röstat ja till att reformera landets strikta abortlagar ökar pressen på Nordirland att göra detsamma.Valresultatet väcker förhoppningar även för Nordirland, säger den brittiska biståndsministern Penny Mordaunt– Dessa förhoppningar måste nu mötas.

Trots att abort är lagligt i övriga Storbritannien har Nordirland haft en av världens striktaste abortlagar, där aborter tillåts enbart om kvinnans liv är i fara. Lagen som funnits sedan 1800-talet, innebär att kvinnor som genomför en abort utan "godkända skäl" riskerar upp till livstids fängelse.

Efter att grannlandet Irland med stor majoritet röstat ja till att lätta på liknande restriktioner, och göra abort lagligt upp till den tolfte graviditetsveckan, höjs också röster både inom och utanför Nordirland för en liknande förändring.

– Vi hoppas det kan bli ett avstamp för rörelsen i Nordirland, säger 27-åriga Claire, som inte vill uppge sitt efternamn på grund av frågans känslighet, till nyhetsbyrån AFP.

Men det finns också ett starkt politiskt motstånd mot att ändra abortlagen. Unionistpartiet DUP, som utgör ett viktigt stöd för premiärminister Theresa May, är emot att ändra lagen. Sinn Fein och socialdemokratiska SDLP, som representerar många av landets katoliker, är för en reform som innebär att abort blir tillåtet under vissa omständigheter.