Åboforskare belönas för studie om varför cancerceller kryper långsamt

FAKTA

Medix-priset

Medix-priset på 20 000 euro delas ut av Helsingfors universitet. I år ges det för 31:a gången. Pengarna doneras till universitetet av företaget Oy Medix Ab, som i huvudsak ägs av Minervastiftelsen. Priset ges för framstående inhemsk forskning i biomedicin eller klinisk medicin.

Minervastiftelsen driver ett vetenskapligt forskningsinstitut i Biomedicum på Mejlans campus i Helsingfors.

Medix-priset ges för en framstående vetenskaplig artikel som publicerats föregående år. Den prisbelönta artikeln, SHANK proteins limit integrin activation by directly interacting with Rap1 and R-Ras, publicerades i Nature Cell Biology 19(4): 292-305 i april 2017. Skribenterna från Åbo universitet är Johanna Lilja, Maria Georgiadou, Guillaume Jacquemet, Nicola De Franceschi, Emilia Peuhu, Hellyeh Hamidi, Jeroen Pouwels och Johanna Ivaska. Artikeln, som också belönades med Elias Tillandz-priset för bästa vetenskapliga artikel tidigare i år, hittas på adressen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5386136.