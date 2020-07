Åbo stad har ändrat sig angående polymermassa under ortodoxa kyrkan – men någon ansökan om tillstånd har inte synts till

Bolaget Turun Toriparkki låter bygga ett parkeringshus under Åbo salutorg. Turun Toriparkki hyr utrymmet under salutorget av Åbo stad med ett 50 år långt kontrakt. Hyran är 70 000 euro per år.

Byggarbetet vid torget utförs av byggkoncernen Skanska och beräknas vara färdigt i slutet av 2020. Kostnadsuppskattningen för torgparkeringsbygget är 40 miljoner euro.

Parkeringshuset under torget kommer att ha två våningar och rymma cirka 600 bilar.

Efter att själva parkeringshuset är färdigt återstår arbetet med det nya salutorget som ska komma ovanpå torgparkeringen. Torget kommer bland annat att förses med ett uppvärmningssystem som bygger på lagring av solvärme i marken.

Det nya salutorget planeras utifrån bidraget Skärgårdens hjärta som vann en planeringstävling som Åbo stad ordnade tidigare i år. Det nya salutorget beräknas bli klart år 2021.