Åbo Akademi och Novia ställer in temadag på grund av coronaviruset

Temadagen för andra stadiets studerande ställs in i Åbo.

Krisledningsgruppen vid Åbo Akademi har beslutat att ställa in UniYH-dagen som skulle ha ordnats den 13 mars. Också Yrkeshögskolan Novia ställer in sitt program under dagen.

Temadagen är ett årligt evenemang som riktar sig till alla andra årets studerande i Svenskfinland. I år har nästan 750 studerande anmält sig till temadagen. Studerandena skulle besöka Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia och bekanta sig med utbildningarna.

– Vi beklagar situationen. Dagen har varit omtyckt bland besökarna, och det är också ett viktigt studentrekryteringsevenemang för Åbo Akademi. Vi gör det här som en försiktighetsåtgärd för att förebygga smittspridning bland våra besökare, säger Åbo Akademis vicerektor Stefan Willför, som är ordförande för universitetets krisledningsgrupp, i ett pressmeddelande.

Han säger att det handlar om så pass många unga som vistas på ett begränsat område att man vill vara extra försiktig.

Beslutet berör inte evenemanget Kakkosten päivä som ordnas samtidigt av de finskspråkiga högskolorna i Åbo.