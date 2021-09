Åbo Akademi lockar studerande från hela världen med lyxigt studieprogram

EDISS står för Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems.

Åbo Akademi har fått 4,5 miljoner euro för att utveckla det nya internationella magisterprogrammet i datateknik. Pengarna kommer från EU:s program Erasmus Mundus.

Pengarna är till för de första fyra intagningsåren. Därefter kan programmet ansöka om fortsatt finansiering.

I den första intagningen accepterades 22 studerande (21 av dem med Erasmusfinansiering). Några studerande måste skjuta upp sin start till nästa år på grund av coronaläget.

Efter det första året i Åbo fortsätter de studerande till specialisering vid partneruniversiteten i Palma de Mallorca i Spanien, L'Aquila i Italien eller Mälardalen i Sverige.

De studerande får två magisterexamina: en från Åbo Akademi och en från partneruniversitetet.