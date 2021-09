Abba släpper nytt album efter 39 år

I torsdagskvällens sändning av evenemanget Abba Voyage premiärvisades den nya Abba-låten "I still have faith in you", med bilder och filmer från Abbas karriär.

Vi har gjort ett nytt album med Abba, meddelar bandet därefter från Londons evenemang.

– Ett nytt album efter 40 år. Först var det bara två sånger, kanske vi skulle göra några fler, vad säger ni tjejer? Varför gör vi inte ett helt album, säger Benny Andersson.

Två nya låtar släpptes på torsdagen, 'I still have faith in you', vars musikvideo finns tillgänglig på Youtube, och "Don't shut me down". Albumet "Voyage" släpps den 5 november och innehåller tio låtar.

– En liten jullåt, och några poplåtar, lovar Benny Andersson.

– Det har gått 40 år men det var som att ingen tid gått alls. Rätt fantastiskt, säger Benny Andersson i en studio från London, där han medverkar tillsammans med Björn Ulvaeus.

– Det sägs sedan gammalt att det inte ska vara mer än 40 år mellan albumen.

Abba-medlemmarna ska också uppträda digitalt tillsammans med ett liveband med tio personer. De uppträder i en specialbyggd arena i London från den 27 maj 2022.

Under kvällens evenemang visades inslag från Abba-fester i Reykjavik, Berlin, Rio de Janeiro, Wien, London och från Central Park i New York.

– Jag trodde aldrig att det här skulle hända, helt fantastiskt, säger Terese Wedelin, som är på plats i publiken på Gröna Lund.

Musikjournalisten Jan Gradvall är också på plats på evenemanget i Stockholm.

– När man hör Abbas melodier vill man skratta dansa och gråta samtidigt. Abba slutar aldrig överraska, inte ens i dag, säger han.

– Abba är perfekt pop. Ingen gör bättre pop i sin sanna form som Abba gör.