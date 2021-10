Abba släpper 43 år gammal låt

På fredag släpper Abba singeln "Just a notion". Låten spelades in redan 1978, men gavs aldrig ut då.

I ett 16 sekunder långt klipp på Tiktok ses Benny och Frida dansa till den buggvänliga dängan och bandet uppmanar följarna att skicka in filmer "som visar hur ni dansar genom natten".

Albumet "Voyage" med tio nya låtar släpps den 5 november. De två tidigare singlarna "I still have faith in you" och "Don't shut me down" är uppe i närmare 40 miljoner lyssningar på Spotify.