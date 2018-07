Abba Abba och stilen – teatrala modelejon?

I Australien fick Abba smeknamnet "The white group" efter bandets vita scenklädsel. Arkivbild. Bild: TT Agnetha Fältskog rättar till slipsen på den amerikanske tv-personligheten Dick Cavett under inspelningen av programmet "Dick Cavett möter Abba" 1981. Arkivbild. Bild: SCANPIX/Stefan Lindblom Abbas kattklänningar, några av bandets mest ikoniska kostymer, har kopierats flitigt världen över. Här på Madame Tussauds vaxdockor i London. Arkivbild. Bild: TT/AFP/JUSTIN TALLIS I finalen av Eurovision 1974 gick Abba in med inställningen "även om vi förlorar ska folk komma ihåg hur vi såg ut", berättar kostymören Ingmarie Halling. Arkivbild. Bild: TT/Olle Lindeborg Att anpassa scenklädsel efter land var viktigt – "när Abba åkte på turné i Japan 'popifierade' vi kimonon, och det blev såklart ett jubel när en popgrupp från Sverige hyllade den japanska kulturen", berättar Owe Sandström. Bild: TT/Leif R Jansson De snedskurna kroppsnära kostymerna med diagonala ränder från turnén 1979 är Abba-museets curator Ingmarie Hallings favorit bland scenkläderna. Arkivbild. Bild: TT

Abbas fantasifulla scenkläder fortsätter att eka i populärkulturen. Men när det begav sig var modeeliten inte särskilt imponerad.– Björn sa "nothing is too wild", och det har han fått ångra, säger designern Owe Sandström.