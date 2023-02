Föhnvind och arktiska luftmassor – så här blir vädret nästa vecka

De sista dagarna i februari blir milda i hela Finland, med mulet väder och ett par plusgrader på dagarna, men ändå nattfrost. Kallast är det under natten till måndagen, då temperaturen sjunker till omkring -15 grader efter den soliga söndagen.

– Början av nästa vecka för med sig varmare väder över Finland. Föhnvinden drar in från nordväst och får temperaturen att stiga till plusgrader längs västkusten. På måndagen är det ett par minusgrader i Helsingfors och uppehållsväder, men också molnigare. Solen kan tidvis titta fram, säger jourhavande meteorologen Jani Parviainen på Meteorologiska institutet.

Även om dagarna i huvudsak är milda under vecka 9, med temperaturer omkring noll grader, fortsätter det vintriga vädret. På nätterna sjunker temperaturen under noll, så snötäcket kommer knappast att smälta nämnvärt.

– Från tisdagen och framåt till fredagen blir det ett par plusgrader dagtid längs kusten. Den västliga föhnvinden för med sig en del moln, så molntäcket kommer att variera. Framåt veckoslutet minskar molnigheten och samtidigt blir det svalare, säger Jani Parviainen.

I månadsskiftet februari-mars blir det ett par dagar med ljummet väder och plusgrader på dagarna längs kusten, men under nätterna fryser det på i hela landet. I slutet av veckan drar en kallfront in över hela landet och det vintriga vädret fortsätter en bra bit in i mars.

Till veckoslutet drar en lågtrycksfront in över Finland norrifrån och får väderleken att förändras. Då blir det blåsigare och svalare.

– En arktisk luftmassa väller in över Finland under nästa veckoslut, så i norra Finland kan det bli riktigt kallt. Också i södra Finland blir det klart svalare under veckoslutet. Just nu ser följande vecka, alltså den andra veckan i mars, ut att bli en riktigt vintrig vecka med minusgrader och tidvis också lätta snöfall, förutspår Jani Parviainen.