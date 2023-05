Henrika Backlund: Motion är den bästa medicinen mot depression

Psykisk ohälsa antas kosta vårt samhälle över tio miljarder euro per år och orsakar förutom kostnader ett mänskligt lidande för de drabbade och deras närstående. Inför riksdagsvalet var psykisk ohälsa bland unga ett tema som många kandidater lyfte upp. De förespråkade att barn och unga ska få hjälp genast och att resurserna bör ökas till dessa sjukvårdstjänster. Efter coronapandemin slog Social- och hälsovårdsministeriet larm om att barn och unga mår psykiskt rekorddåligt. Förekomsten av de svåraste psykiska sjukdomarna har hållits konstant men ångest- och depressionssymtomen har ökat bland unga. Man föreslår satsningar på primärvården och tillgången till tjänster. Samtidigt visar så gott som all forskning att bästa medicinen mot psykisk ohälsa är en meningsfull fritid med motion och rörelse.

Nyligen publicerades två större undersökningar, som visade att motion har en betydande effekt i förebyggandet och vården av depression och ångest. Enligt en australisk, systematisk genomgång av 97 metaanalyser med totalt cirka 130 000 deltagare är motion lika effektivt som eller mera effektivt för att behandla depression och ångest än terapi och medicin. Forskningsrapporten publicerades i British Journal of Sports Medicine 2023. En tysk metaanalys som publicerades i samma vetenskapliga tidskrift 2023 visade också att det finns vetenskaplig grund för att erbjuda motion som ett alternativ till terapi och medicin. Motionsformen har inte i sig betydelse, men mer ansträngande motion ser ut att vara effektivare.

Det är uttryckligen ångest och depression som ökat bland unga sedan pandemin. I slutet av april publicerade Östra Finlands Universitet forskning om hur fritidsmotion påverkar barn och ungas psykiska välbefinnande. Forskningen omfattar 33 000 barn och resultaten är häpnadsväckande. Bara en tilläggstimme motion och rörelse i veckan minskade sannolikheten för att drabbas av psykisk ohälsa med över tjugo procent bland de unga. De barn som rörde på sig över fyra timmar i veckan hade mycket liten sannolikhet att drabbas av någon psykisk sjukdom.

Motion är bra för det psykiska välmåendet.

Forskningen om barns fritidsmotion visar att rörelse som sker på eget bevåg under fritiden har den bästa hälsofrämjande effekten. Motion utförd under tvång hade inte samma effekt som rörelseaktiviteter som barnen utförde av egen fri vilja. Den breda forskningen som gjordes av australiensiska forskare koncentrerar sig på vuxna och presenterar betydande bevis för att all fysisk aktivitet har minst lika god verkan som mediciner mot psykiska besvär. Forskarna föreslår en kombination av motion, terapi och medicin i vården av depression, ångest och andra besvär som uppkommer av för stor psykisk belastning.

Vi behöver alla utsöndringen av dopamin och endorfin i vårt dagliga liv för att må bra, och speciellt då livet bjuder på stress och utmaningar. Tyvärr så tenderar vi vuxna att först skära ner på den fysiska aktiviteten när livet blir tufft fastän det vi egentligen skulle behöva är de direkta hälsofrämjande effekter som ett rörelsepass ger oss i form av ett bättre humör och en bättre sömn. Samtidigt vet vi att barn inte längre leker utomhus i samma utsträckning som tidigare och att de flesta inte når upp till den mängd fysisk aktivitet som rekommenderas för att de ska må bra och utvecklas till friska individer. Detta går hand i hand med de ökande psykiska besvären hos barn och unga.

Då det i dag finns så starka bevis för att rörelse och motion fungerar minst lika bra, eller bättre, än mediciner mot mentala sjukdomar, skulle man tro att sjukvården bättre kunde använda sig av den kunskapen i praktiken.

Nu tillbaka till vad man gör på statlig och politisk nivå för att råda bot på problemet med stigande psykisk ohälsa. Ministeriet talar för mera sjukvårdstjänster. Politiker talar för mera personal inom vården. Kostnaderna för befolkningens mentala ohälsa beräknas, som sagt, vara över tio miljarder årligen. Samtidigt pågår regeringsförhandlingar där den centrala frågan är ekonomin och de miljardbesparingar som bör göras under de kommande fyra åren. Det går matematiskt dåligt ihop att samtidigt spara miljarder men öka de dyra vårdinsatserna inom mentalvården. Motion och rörelse är så gott som gratis, liksom barns spontana lekar utomhus.

I stället för att endast fokusera på mera psykoterapi och hur man ska ordna snabbare institutionsvård för barn med psykiska besvär, borde man se lösningen i det som människan behöver för att bygga en god mental hälsa och en kropp som kan hantera stress och motgångar: Ett fysiskt aktivt liv från noll års ålder. Då det i dag finns så starka bevis för att rörelse och motion fungerar minst lika bra, eller bättre, än mediciner mot mentala sjukdomar, skulle man tro att sjukvården bättre kunde använda sig av den kunskapen i praktiken.

Att röra på sig har inte heller några bieffekter, såsom depressionsmediciner ofta har. Riskerna för att barn och unga ska drabbas av psykisk sjukdom kan så gott som reduceras till det obefintliga om de har en meningsfull och aktiv fritid som består av fyra timmar rörelse i veckan. Det borde ses som en fantastisk och ekonomiskt hållbar lösning för hela samhället. Det är långa köer till klinisk vård i dag men samtidigt fullt möjligt att på direkten ta sig ut i naturen för en promenad eller för att klättra i ett träd.