Poker Run-olyckan i Hangö i tingsrätten – ”Den kör på oss!”

Det har gått över tre år sedan dödsolyckan i Hangö när en av deltagarbåtarna i Poker Run körde in bland åskådarna.

Ur förundersökningen framgår det att åskådarbåten var på väg till Högsåra på lunch från Hangö när man stannade en stund för att titta på några av båtarna som deltog i hastighetstestet och sedan fortsätta.

Enligt polisrapporten ropade en av de som satt i åskådarbåten att de blir påkörda och mannen som körde försökte sätta full gas men båten rörde sig inte.

”En sekund tid”

För polisen har åskådarbåtens förare berättat att det följande han minns är när olycksbåten är ovanför honom med ”en vass ponton över mig”.

”Jag hade ungefär en sekund tid att reagera från det att jag såg båten komma emot mig till det att pontonen var över mig”, står det i förundersökningen.

Distriktsåklagarna Bo-Niklas Lundqvist och Mikko Larkia anser att de två båtförarna och de fyra arrangörerna av Poker Run i Hangö också är skyldiga till grov vårdslöshet i trafiken och grov vållande av skada utöver dödsvållandet.

– Det är ett ovanligt rättsfall eftersom olycksbåtens förare, föraren som orsakade svallvågen och arrangörerna alla är åtalade, säger Lundqvist.

Alla svarande bestrider åtalen och svarandes krav på skadestånd för begravnings-, sjukvårds- och rättegångskostnader. Det samma gäller kraven på skadestånd för psykiskt lidande.

Eftersom det är frågan om en båtolycka behandlas ärendet i sjörätten i Helsingfors tingsrätt.

Kritik mot arrangemangen

Enligt Olycksutredningscentralen som utredde dödsolyckan tappade föraren av en snabbgående katamaran med sammanlagt 700 hästkrafters motorer kontrollen när den körde in i en svallvåg orsakad av en av deltagarna på väg till startplatsen. Den båt som just då körde på banan svängde okontrollerat i närmare 90 knop, över 165 kilometer i timmen och körde rakt in i publiken och krockade med en åskådarbåt.

En ung flicka dog och åskådarbåtens förare – flickans far – skadades allvarligt med bland annat brott på ryggraden och benet.

Åklagare Lundqvist anser att föraren till den båt som körde tillbaka mot startplatsen efter att ha varit och tankat borde ha förstått att han inte kan göra det. Han har deltagit i många tidigare Poker Run-evenemang enligt åklagaren.

En bild av hur den vita olycksbåten har tappat kontrollen och kör in mot åskådarbåtarna.

Den andra föraren som körde in i åskådarbåten borde enligt åklagarens syn ha saktat farten när han såg båten som kom emot honom.

Pappan hoppas på straff för försummelser

Åklagaren anser också att arrangörerna till evenemanget inte har haft tillräckligt bra säkerhetsplaner och framför allt har de säkerhetsarrangemang som har funnits på plats varit för gamla och inte uppdaterade.

– Arrangörerna har försummat säkerhetsarrangemangen, säger kärandens advokat Jussi Saarikivi.

Saarikivi säger att den skadade båtföraren inte har varit på något sätt längst fram bland åskådarbåtarna. Samtidigt har det inte funnits något tydligt utmärkt säkerhetsområde för åskådarna.

Rättegången om dödsolyckan under Hangö Poker Run inleddes på tisdagen och kommer att pågå i 9 dagar.

Saarikivi säger att fadern till flickan som dog hoppas att de som orsakade olyckan straffas eftersom det var frågan om grova försummelser. Den båt vars förare orsakade svallvågorna bestrider åtalet.

Inga utrop

– Han visste inte ens att hastighetsmätningen hade börjat, säger hans advokat Petri Arnamo.

– Alla båtar var inte ens på uppsamlingsplatsen. Det hördes inga utrop, säger han.

Enligt åklagaren har föraren som körde olycksbåten inte saktat ner.

Det bestrids av hans advokat Jukka Relander som säger att föraren omedelbart drog ner farten när han märkte svallvågen och att den ena motorn var på tomgång när den träffade svallvågen.

– Av farten flög han från sin plats och då slogs backen i.

Relander säger att svarande har utgått arrangemangen är sådana att säkerheten är garanterad.

”Tätt samarbete med myndigheterna”

Rättegången fortsätter med att arrangörernas advokat Saku Knuuti berättar om arrangemangen.

– Det är inget rally, säger Knuuti om hastighetsmätningen under Poker Run.

– Det är inte meningen att man ska köra som en galning, säger han.

Även om det inte finns hastighetsbegränsningar gäller sjötrafiklagen påpekar Knuuti.

Han går igenom evenemanget historia och säger att före olyckan i Hangö har det aldrig skett några olyckor. Den här typens hastighetsmätningar har inte gjorts någon annanstans än i Hangö.

Knuuti säger att han är överraskad över de påstådda dåliga arrangemangen.

– Samarbetet med myndigheterna har varit mycket tätt.

Kritiken mot att åskådarbåtarna har varit för nära banan förundrar Knuuti eftersom myndigheterna under tidigare år inte har haft problem med arrangemangen.

– Var borde publiken ha placerats, frågar han sig.

Han konstatera att farten på båtarna som deltog var sådana att de i värsta fall kunde ha fortsatt upp på land.

Lång rättegång

Rätten tar också ställning till Olycksfallsutredningscentralens rapport som inte får användas som bevis av parterna i målet.

Rättegången första dag avslutas tidigare än planerat och fortsätter igen den 29 augusti med skriftliga bevisning.