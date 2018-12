ÅA-studerande samlar studiepoäng som Slush-volontärer

Nils Kåll och Mathias Lehtinen passar på att bredda sina nätverk medan de dirigerar festivaldeltagare till bastur och möten.

Rättsnotariestudenten Nils Kåll, 23, är en av de volontärer som håller i gång Slushs kärnverksamhet. Han ser till att de som stämt träff verkligen träffar varandra. Vissa möten är mellan investerare och uppstartsföretag, men det kan också handla om lösare samarbetssnack eller bara en kort träff.

Under den minut det tar att eskortera mötesdeltagarna till sina stolar kan han skapa egna kontakter, som kan vara värdefulla när hans eget uppstartsföretag behöver hjälp. Som volontär får han också boka in möten under lediga stunder.

– Det är för tidigt att berätta vad företaget ska göra, säger Kåll men avslöjar att det är inom evenemangsbranschen.

Mathias Lehtinen, 27 och på målrakan med studierna i informationssystem och internationell marknadsföring, hör till dem som fått i uppdrag att sköta bastuavdelningen. Utanför mässcentrum kan de som betalar 29 euro testa på olika typer av bastur och ta ett kallt eller varmt dopp i en balja. Lehtinens uppgift är att sköta den ena bastun inklusive bokningar.

– Jag hade bara en kurs kvar och tänkte att det här skulle vara roligt, säger Lehtinen.

fakta Slush Uppstartsfestivalen i Helsingfors ordnas i år den 4–5 december i Mässcentrum i Böle. Bland de 20 000 deltagarna finns det 3 200 uppstartsföretagare, 1 800 investerare och 2 200 volontärer. Bakomliggande kraft är uppstartsstiftelsen Startup-säätiö, som har licensierat varumärket Slush till andra länder. Slush ordnas bland annat i Tokyo, Shanghai och Singapore.

Åbo Akademi, i praktiken Startup Åbo , har ett brett samarbete med Slush. Bland annat ordnas en kurs som kulminerar i volontärjobb på festivalen i Helsingfors, och det är via den som Kåll och Lehtinen kommit till Böle. Vem som helst kan anmäla sig som volontär, men ÅA-studenterna får studiepoäng.

ÅA utser också studerande som jobbar på Slushfestivalerna i Asien.

– Intresset har varit stort. Vi fick femtio ansökningar till Slush i Tokyo och kan skicka fem studerande, säger Matti Tarmio som sköter koordineringen.

Tarmio fick sin magisterexamen i våras och kombinerar ÅA-uppdraget med företagande. Hans företag är inom lagerbranschen. Idén förfinades genom ett första misslyckande.

– Först byggde vi upp en plattform som gjorde det möjligt för privatpersoner att hyra ut sina förråd och lager åt andra privatpersoner. Men det skulle ha krävt väldigt stora volymer för att bli lönsamt, så vi lade ner det.

I dag tar hans företag hand om folks saker, listar dem och förvarar dem. Fokus är på huvudstadsregionen. Ifall kunderna vill ha ett visst föremål går det att beställa.

Lehtinen och Kåll är mycket nöjda med ÅA:s satsning på entreprenörskap. Eftersom Lehtinen passat på att jobba en del under studietiden och därför studerat i ganska många år har han noterat förändringen, både på universitetet och bland studerande.

– När jag började studera fanns det inget som främjade entreprenörskap, det var inget man talade om. Det traditionella målet var att bli utexaminerad och jobba på en stor firma med säker lön. I dag är betydligt fler intresserade av att starta eget eller att jobba för någon annans uppstartsföretag, säger Lehtinen.

Utmaningen med att få in foten i arbetslivet under studietiden existerar fortfarande, enligt Kåll och Lehtinen. Det är lätt att ta kontakt, men att verkligen komma in och göra något som utvecklar en är svårare.

Samarbete med högskolor och studerande överlag är något som blir allt viktigare för Slush. På tisdagen berättade Slushs vd Andreas Saari om den nya satsningen Slush Academy som organisationen förverkligar tillsammans med kända högskolor och teknikföretag. Det första året väljs mellan 20 och 30 unga. De får chansen att praktisera vid olika företag och bidra till att bygga upp en bredare Slush-utbildning i framtiden.

Men trots att man varken blir vald till ett globalt program eller hittar ett spännande jobb under år av teoretiska studier, tycker Kåll och Lehtinen att allt fortfarande är möjligt.

– Nyttan av att studera ser man sedan i backspegeln. Man tar en kurs här, en kurs där och lär sig lite av allt. Man måste inte vara bäst, det räcker att kunna lite, säger Kåll.

På frågan om trions framtidsvisioner är det ingen som säger att de hoppas ha sålt sitt bolag efter några år och kasserat in miljoner.

– Det är viktigt med en bra balans mellan arbete och fritid. Jag tycker inte om att se dem separat. Jagvill ha ett liv där arbete inte känns som arbete. Det är den grundläggande inställningen hos många entreprenörer i dag, säger Tarmio.