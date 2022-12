Veckans tv-filmtips: Splitterny Beck och mera Knives out

(Sverige 2022) En ny säsong med Beckfilmer är i antågande och med det en smärre överraskning. I stället för att gå all in på Martin Beck och hans mannar ligger fokus i Dödsfällan på barnbarnet och polisaspiranten Vilhelm (Valter Skarsgård). Och gissa om han får det tufft på jobbet; redan första dagen, under ett rutinuppdrag i Spånga, får Vilhelm med en mördad yngling att göra. Låter som ett fall för kriminalpolisen, och Beck den yngre har inte för avsikt att ligga lågt. Handlingen i filmen kretsar kring sex och utpressning och som vanligt finns det gott om ingångar. Tryggt är vad det är, men regissören Niklas Ohlson håller tungan rätt i mun och levererar en klädsamt kvistig sak som heller inte saknar hjärta. Som bonus en bredsida relationsdramatik i polishuset, det är Oskar (Måns Nathanaelson) och Jenny (Anna Asp) som ställer till det. C More

ANDRA LÄSER