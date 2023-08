Insändare: Finland har tillfälle att främja kärnvapennedrustning

Hiroshimadagen påminner om det lidande som kärnvapen innebär. Samtidigt pågår det förberedande mötet om icke-spridningsfördraget (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) i Wien. Mötet förbereder den uppföljningskonferens som ska äga rum 2026. Det är den finländske diplomaten Jarmo Viinanen som nu leder mötet.

NPT betraktas som hörnstenen i det globala systemet för icke-spridning av kärnvapen och för kärnvapennedrustning. Kärnvapenstaterna är skyldiga att inte överföra innehav eller kontroll av kärnvapen eller andra kärnladdningar till någon, och att inte på något sätt bistå, uppmuntra eller förmå icke-kärnvapenstater att tillverka, förvärva eller kontrollera sådana vapen eller laddningar. Icke-kärnvapenstaterna, inkl. Finland, är skyldiga att inte ta emot överföring av eller kontroll över kärnvapen eller kärnladdningar och att inte tillverka eller på annat sätt få sådana vapen samt att inte ta emot sådant bistånd. Kärnvapen finns i nio stater. Ryssland och USA kontrollerar ca 90 procent. Kina, Frankrike och Storbritannien har kärnvapen. Kärnvapen finns i Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea som står utanför NPT. NPT har visat sig ineffektivt därför att stormakterna inte har velat se det effektivt. Ryssland hotar med användning av kärnvapen och placering av kärnvapen i Belarus. USA har ca 150 kärnvapen placerade i Europa. Enligt Sipri, finns det närmare 4 000 utplacerade kärnvapenstridsspetsar i världen.

Kärnvapenmakternas ovilja att förverkliga NPT ledde till mobilisering för ett nytt avtal, konventionen om kärnvapenförbud (TPNW). TPNW gjorde utveckling, provning, produktion, innehav, lagring, användning och hot om användning av kärnvapen, liksom stationering eller utplacering av ett annat lands kärnvapen på en statsparts territorium förbjudna för avtalsparterna. Hittills har en tredjedel av alla länder ratificerat TPNW, bland annat Irland och Österrike. Finland har tidigare varit observatör i TPNW. Riksdagens utrikesutskott med Matti Vanhanen och Pertti Salolainen i spetsen fann det angeläget att stödja avtal och strategier som främjar kärnvapennedrustning för en värld befriad från kärnvapen. Utskottet ansåg 2018 att NPT ”inte på länge har bidragit till några betydande framsteg” och att NPT och TPNW kompletterar varandra. President Niinistö sade hösten 2022: ”Att tala om kärnvapen har på sistone snabbt blivit en del av vardagen, även hos oss i Finland. Jag ser detta som en farlig utveckling. Låt oss säga det klart och tydligt: även om vi inte i förväg ställer några restriktioner för vårt Natomedlemskap har Finland inga planer på att ta in kärnvapen på sitt territorium. Jag har inte heller sett några som helst tecken på att någon skulle erbjuda oss sådana.”

Natotoppmötet i Vilnius utfärdade en problematisk kommuniké: ”Vi upprepar att fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW) står i motsättning till och är inkonsekvent och oförenligt med alliansens politik för kärnvapenavskräckning, står i strid med den befintliga arkitekturen för icke-spridning och nedrustning, riskerar att undergräva NPT och inte tar hänsyn till den nuvarande säkerhetsmiljön. TPNW ändrar inte de rättsliga skyldigheter som våra länder har om kärnvapen.” Under ledning av ambassadör Mikael Antell förhandlar Finland nu även om ett försvarsavtal med USA. Sådana avtal i andra länder omfattar så kallade ”förhandlade zoner”. Den mottagande staten saknar insyn och kontrollmekanismer rörande placering och transitering av vapen.

Finland har möjlighet att främja en återaktivering av NPT och samtidigt söka konstruktiva samarbeten så att länder på södra halvklotet inte känner sig förbittrade över det som där uppfattas som västvärldens egoism. Globala samarbeten krävs för att försvara demokrati och människorätt. Jordklotets ekologiska kollaps kräver att resurser omfördelas i alla länder, inklusive stormakterna. Regeringen Orpos program upprätthåller målet om att hålla Finland utanför en militär konflikt. Finland kan agera för avspänning, nedrustning och hållbar fred.

Sia Spiliopoulou Åkermark, JD, Docent i folkrätt och Direktör för Ålands fredsinstitut, Mariehamn