Börskrönika: Ingen sommarstiltje på börsen

Semesterperioden till trots fick vi ännu en vecka med hög aktivitet på och omkring aktiemarknaden. När portarna till Helsingforsbörsen stängt på fredagen kunde veckan summeras med en uppgång på 2,9 procent efter en stark avslutning för börser runt om i världen efter Feds räntebesked.

Veckans viktigaste händelse för kapitalmarknaden var den amerikanska centralbankens räntebesked och efterföljande kommentarer om USA:s ekonomi på onsdagskvällen. Federal Reserve höjde som väntat sin styrränta med 75 baspunkter till intervallet 2,25 – 2,50 procent, på onsdagen, och lät förstå att ytterligare höjningar till en nivå på 3,00 – 3,50 procent vid årets slut är att vänta för att få bukt med den höga inflationen. Fed-chefen Powells uttalanden om att den amerikanska ekonomin inte är i recession, men att ekonomisk statistik under den senaste tiden ger vissa indikationer om en avmattning togs till intäkt för att räntehöjningarna har avsedd verkan av investerarna.

Flödet av delårsrapporter fortsatte med siffror från ett tiotal bolag. Konecranes och Valmet bekräftade i princip den trend med envist stark orderingång som kollega Söderfjell skrev om i föregående krönika. Konecranes lyckades slå förväntningarna på sin orderingång med 30 procent och vittnade om en god efterfrågan hos kunderna. Även Neste gjorde bättre ifrån sig än väntat under det andra kvartalet med stor hjälp av stigande priser och högre volymer för såväl oljebaserade som förnybara bränslen. Att efterfrågan och lönsamhet är så stark för flertalet bolag, trots mycket utmanande förhållanden, är såklart positivt även om makroekonomiska indikatorer pekar på en avmattning i konjunkturen under det andra halvåret. Vinstestimaten för i år måste sannolikt revideras ned, men kanske inte i den omfattning som aktiemarknaden tycks diskontera för närvarande.

Den finländske konsumenten har varit mer försiktig än vanligt sedan senvintern, något som gjort livet svårt för många konsumentinriktade bolag hittills i år. Konsumentförtroendet i Finland har minskat dramatiskt sedan mars i år och noteringen i juli var den svagaste sedan mätningarna påbörjades 1995. Bilden är dock inte enhetlig. Tidigare under sommaren har lågpriskedjor som Puuilo och Verkkokauppa, och nu under veckan Tokmanni, berättat om en större återhållsamhet hos kunderna vilket i kombination med en kall vår och försommar dämpat försäljningen. Stockmann och Kesko rapporterade däremot god försäljningstillväxt. För den förra kan framgången till stor del tillskrivas kraftigt ökad kundtrafik i såväl Lindexbutikerna som i det stora varuhuset i Helsingfors, och för den senare drev restauranggrossisten Kespro tillväxten. Av det drar jag slutsatsen att finländarna dövade sin oro för framtiden med restaurangbesök och butiksshopping under våren, men sköt trädgårdsarbetet på framtiden.

Skulle inflationen och det rekordlåga konsumentförtroendet i Finland bita sig fast ännu ett par kvartal ser jag ändå en fördel för lågpriskedjorna framöver, och även för Kesko med sin tonvikt på dagligvaror. Värderingarna är intressanta efter kursnedgångarna och trädgårdsmöblerna ligger tryggt på lagret till nästa sommar som kanske blir varmare.