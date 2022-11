Qvintus: Dags att spola hänvisningarna till Ryssland och tsaren i finsk lagstiftning

”Wi Alexander den Tredje, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland, etc., etc., etc., Göre veterligt: På Finlands ständers underdåniga framställning vele Wi härigenom i nåder stadfästa följande strafflag för Storfurstendömet Finland, om hvars införande, såsom ock angående verkställighet af straff, särskild förordning utfärdas:”

Så lyder inledningen av Finlands strafflag, och trots att den har reviderats några gånger i modern tid kvarstår de inledande orden från 1889 års ursprungliga version. De kunde gärna strykas, anser Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater (FSD).

– Det väldigt intressant att strafflagen börjar med en hänvisning till Ryssland. Det är alltid skäl att se till att vår lagstiftning är aktuell och tidsenlig. Det gäller inte minst strafflagen som en av våra viktigaste lagar efter grundlagen, säger Qvintus.

Att slopa inledningen på lagtexten är inte historieförvrängning, säger Qvintus. Han påpekar att omnämnandet fortfarande skulle finnas kvar i författningssamlingen, men att det inte hör hemma i själva strafflagen.

Qvintus är rätt säker på att en stor majoritet i riksdagen skulle omfatta hans förslag.

Är det här något riksdagen kunde göra i en handvändning eller borde det göras i samband med en helhetsreform av strafflagen som vore ett massivt projekt för nästa valperiod?

– Den frågan kan riksdagen bäst svara på, där kan man säkert bedöma hurdan själva processen vore. Men riksdagen brukar vara ganska bra på att hitta en väg framåt då det finns tillräcklig politisk vilja.