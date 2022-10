Från Elena Ferrante till Maija Isola

VECKANS TV-FILMTIPS

Skuggan av en dotter (The lost daughter)





(USA 2021) Moderskapet är inte alltid en dans på rosor. Det framgår med all tydlighet i Maggie Gyllenhaals Skuggan av en dotter, efter en roman av Elena Ferrante. Olivia Colman är den engelsk-amerikanska litteraturvetaren som sätter kurs på grekiska övärlden på sin semester. Men det blir inte riktigt som hon tänkt sig, det fina vädret och strandmiljöerna till trots. Dakota Johnsons småbarnsmamma påminner henne om sitt eget moderskap, en nog så strulig historia med inslag av mer eller mindre olyckliga kärleksaffärer. I tillbakablickarna är det Jessie Buckley som kliver in i rollen och lysande är även hon (såväl Colman som Buckley drog på sig en Oscarsnominering). Men smärtsamt och traumatiskt är det och Gyllenhaal är inte den som går in för falsk sentimentalitet. Tuff kärlek lyder budet. Netflix

Kaya Scodelario i Crawl.

Crawl





(USA 2019) Crawl av Alexandre Aja är en stilren B-film med många A-filmskvaliteter, bland dessa unga begåvade Kaya Scodelario (The maze runner). Det är när en orkan i kategori fem drar fram över Florida (låter bekant, inte sant) som hon, Haley, beslutar sig för att se till farsgubben och enstöringen Barry Pepper. Och se, i källaren därhemma hittar hon en svårt skadad Pepper, offer för en olyckshändelse. I den översvämmade källaren finns dessvärre också ett par alligatorer med god matlust. Resultatet är en ohyggligt spännande sak med en dramaturgi som hämtad ur Steven Spielbergs Hajen. Förvisso är storyn och inramningen i Crawl betydligt tunnare men det som Aja förlorat på karusellen tjänar han in på gungorna med ett närmast gastkramande hantverk. Se den som vågar, det här är på riktigt läskigt. C More

Clark Gable, Marilyn Monroe och Montgomery Clift i De missanpassade.

De missanpassade (The misfits)





(USA 1961) Marilyn Monroe är återigen högaktuell i Joyce Carol Oates-filmatiseringen Blonde på Netflix. Mera Marilyn finns att tillgå i John Hustons De missanpassade där Norma Jean spelar mot Eli Wallach, Montgomery Clift och Clark Gable som dog ett par veckor efter inspelningen (det här blev för övrigt också Monroes sista långfilm). Marilyn Monroe är det urbana naturbarnet som kvitterar ut en skildsmässa i Reno i Nevada. Kort därefter stöter hon på Gables cowboy, krigsveteranen Wallace och rodeoryttaren Clift och på det följer en tur ut på vischan bland vilda hästar och tvåfotade odjur. Arthur Millers manus, skrivet för dåvarande hustrun Monroe, är både spretigt och pratigt men det är uppenbart att Huston trivs i de öppna landskapen. Förutom att alla och envar tävlar om blondinens gunst är den manliga vänskapen ett centralt tema. Yle Teema lördag 8.10 kl. 21.00–23.00

Michael Fassbender i Alien: Covenant.

Alien: Covenant





(USA 2017) Tablå-tv-premiär för Ridley Scotts Alien: Covenant, en fristående fortsättningsdel på Prometheus (2012), samtidigt förfilm, ”prequel”, till de ursprungliga Alien-filmerna. Året är 2104 när besättningen på rymdfarkosten Covenant mottar en förlupen signal från en främmande planet. Biosfären där är det inget fel på, men det som man inte räknat med är att dra på sig ett virus som fortplantar sig i rekordtakt. Vid sidan av Billy Crudups kapten handlar det om Michael Fassbenders android Walter och om tvillingbrodern David, bekant från Prometheus. Men medan det sistnämnda opuset framstod som pretentiöst är det nu lite rakare rör – utan att Ridley Scott bortser från ”the sounds of silence”, en smått magisk ljudbild. Knappast bryter filmen ny mark, men vackert och värdigt på sitt sätt är det – tills helvetet brakar loss. Sub lördag 8.10 kl. 21.00–23.30

Maija Isola.

Maija Isola





(Finland 2021) Maija Isola (1927–2001) torde vara bäst känd som textilkonstnär med hemvist i Marimekko. Men när Leena Kilpeläinen går in för att porträttera Isola möter vi också målaren och bildkonstnären MI. Maija Isola är bonddottern som går Konstindustriella högskolan i Helsingfors och redan tidigt får aptit på den europeiska konstscenen. Paris är ett ständigt resmål men hon bekantar sig också med Italien och Algeriet, samtidigt som samarbetet med Armi Ratia och Marimekko bär frukt. Stommen i filmen utgörs av hennes dagsboksanteckning och digra korrespondens, däremellan är det dottern Kristiina som kommer till tals. Lägg till den inspirerade bildsättningen och resultatet är ett filmiskt äventyr som inte heller räds kärleken. Personligt är det hur som helst och inte sällan går tankarna till den färska Alvar Aalto-dokumentären, en annan konstnärsskildring med kontinentala förtecken. Yle Teema torsdag 13.10 kl. 21.00–22.40, måndag 17.10 kl. 12.00–13.30 och torsdag 20.10 kl. 23.10–00.46