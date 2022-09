Medlemstapp får församlingar i Helsingfors att skära ned

Gemensamma kyrkorådet i Helsingfors godkände på torsdagen en lång lista med sparåtgärder, 30 till antalet.

Det sker efter omställningsförhandlingar som fördes i maj och juni. Under fredagen informerades personalen om resultatet.

Till samfälligheten hör tjugo evangelisk-lutherska församlingar, tre av dem svenskspråkiga.

Totalt ska församlingarnas gemensamma tjänster minska med 45 årsverken. 23 personer sägs upp. En del av de nedskärningarna försöker man sköta genom pensioneringar. 21 tjänster och arbetsbilder lämnas i sin tur obesatta.

Hela 500 personer berördes av omställningsförhandlingarna, och urpsrungligen var beräkningen att 90 årsverken ska bort.

Hur personalminskningarna påverkar dem som arbetar med svenskspråkig verksamhet finns det enligt samfällighetens direktör Juha Rintamäki inte beräkningar på.

Inte höjd skatt

Kostnaderna ska på det här viset minska med 4,8 miljoner euro fram till 2025. Det är nästan 13 procent jämfört med årets budget.

I ett pressmeddelande förklarar Rintamäki sparprogrammet med ”det strukturella underskottet, den stora renoveringsskulden som gäller fastighetsmassan och de fortsättningsvis sjunkande skatteintäkterna som ställer samfällighetens ekonomi på prov”.

Församlingarna har sammanlagt drygt 300 000 medlemmar . I slutet av 2021 hörde 58 procent av den finskspråkiga befolkningen i Helsingfors till kyrkan, och 62 procent av den svenskspråkiga. Medlemsantalet minskade under fjolåret med 2,1 procent.

Ett förslag under omställningsförhandlingarna var att höja kyrkoskatten i Helsingfors med 0,1 procentenheter till 1,1 procent. Det kan jämföras med att kyrkoskatten i snitt är 1,39 procent i Finland.

En sådan höjning skulle ge intäkter på 6,5 miljoner. Det här är ändå något som samfälligheten inte går in för. Arbetsgivarparten motiverar det med att det kan vara en möjlighet i framtiden, men att det inte löser det långsiktiga problemet med att medlemmarna blir färre.

Önskar Kyrkpressen kostar mindre

Ser man till mer specifikt svensk verksamhet ska prenumerationsavtalet med Kyrkpressen omförhandlas.

Samfällighetens mål är att få ner kostnaderna med 50 000 euro, så att prenumerationsavgiften per församlingsmedlem och år skulle vara 11,50 euro och inte 13,60 euro som i dag.

Kyrkpressen kommer ut 26 gånger per år och har också särskilda Helsingforssidor. Fullmäktige föreslår att tidningen skulle komma ut 20 gånger per år, som finskspråkiga Kirkko ja kaupunki. Kostnaden för den är 9 euro per medlem och år.

I handlingarna nämns ändå klart att det här är något som samfälligheten inte ensamt kan besluta om, men att man inleder diskussioner med Kyrkpressens chefredaktör och styrelse.

Fastighetsbeståndet och lokaler där kyrkan verkar ska minska med sammanlagt 40 000 kvadratmeter. Norra Haga kyrka, sommarhemmet på Stenholmen och kyrkans fastighet i Mariefors ska till exempel säljas.

Telefontjänsten samtalstjänsten läggs ner. Kampens kapell hålls öppet för stilla andakt men det kommer inte att erbjudas samtalshjälp i kapellet.

Priserna för begravningsverksamheten ses över, och bedömningen är att det finns ett tryck att höja taxorna med 8–10 procent. Det handlar om att mer service kan komma att kosta, som visning av den avlidna, men också om att göra om prissättningen på gravplatserna.

Koordinering på svenskt håll

Christoffer Perret är vice ordförande i Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige. Han säger att sparprogrammet har aktualiserat frågan bland de svenska förtroendevalda om vad de svenska församlingarna ska sköta tillsammans och vad skilt.

– Vi skulle behöva synkronisera mycket mer än de finska församlingarna gör.

De svenskspråkiga församlingarnas lägergård Lekholmen finns inte på sparlistan. På sikt kan pressen på Lekholmen öka menar han, eftersom några finska lägergårdar berörs.

Behöver också finska församlingars läger ordnas på Lekholmen, kan det hända att den öppna svenska verksamheten påverkas. Den är enligt honom mycket viktig för många unga under sommarmånaderna.

– Det är en sak vi försöker slå vakt om, att Lekholmen är mer än en lägergård.