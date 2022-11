Högt elpris ger Fortum klirr i kassan

Fortum gör en klart högre vinst under det tredje kvartalet i år än under samma tid i fjol. Den färska kvartalsrapporten visar ett jämförbart rörelseresultat på 421 miljoner euro. Under samma period i fjol var resultatet 243 miljoner.

Det här är första gången som dotterbolaget Uniper inte räknas med i Fortums resultat sedan den tyska energijätten såldes till tyska staten i september.

Uniper redovisade en korrigerad rörelseförlust på närmare 5 miljarder euro för årets tredje kvartal. Enligt nyhetsbyrån Reuters har Unipers totala förlust hittills i år uppgått till närmare 40 miljarder euro.

Fortum har uppgett att företaget nu jobbar med att uppdatera sin strategi och har lovat presentera de nya linjerna före årsskiftet. Fokus ligger på elproduktionen i Norden.

"Trots den krävande omgivningen förbättrades resultatet i alla Fortums segment under det tredje kvartalet", säger vd Markus Rauramo i delårsöversikten.

Rauramo nämner speciellt elproduktionen som enligt honom gjort ett starkt resultat tack vare ett högt elpris i hela verksamheten.

Fortum gör en förlust på 5,5 miljarder euro på försäljningen av Uniper. Den förlusten syns inte i resultatet för det tredje kvartalet eftersom den redovisas som avslutad affärsverksamhet.

Krisåtgärder nödvändiga

Några nya nedskrivningar för verksamheten i Ryssland gör Fortum inte under det tredje kvartalet. Hittills har Fortum skrivit ner värdet på tillgångarna i Ryssland med drygt två miljarder euro. Förhandlingar med eventuella köpare av den ryska verksamheten pågår.

"Vårt främsta mål på kort sikt är att slutföra försäljningen av Uniper och att kontrollerat dra oss tillbaka från den ryska marknaden. Samtidigt säkerställer vi en tillräcklig likviditet för den turbulens som eventuellt kommer att finnas på marknaden i vinter", säger Rauramo i översikten.

Rauramo konstaterar också att de krisåtgärder EU beslutat om, som HBL tidigare har rapporterat om , för att minska energikrisens inverkan på samhället är nödvändiga. Han påpekar att det ändå är viktigt att det inte betyder att produktionskapacitet försvinner från marknaden.

Åtgärderna ska också vara tillfälliga och inte kopplas ihop med den strukturella omvandling av energimarknaden som är på gång inom EU.

"Taken på pris och produktion och windfall-skatterna får inte vara permanenta. De försvagar energiindustrins möjligheter att investera i en energiomvandling på sikt. För att investera behöver företagen en tydlig och förutsägbar reglering, säger Fortums vd.

Fortum har säkrat delar av sin elproduktion för i år och nästa år till 49 euro per megawattimme och en mindre del för 2024 till priset 38 euro per megawattimme.