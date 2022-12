HBL:s julkalender lucka 17: Här ärvde Riku Eklund en lillstuga med bastu – och en titel

HBL:s reporter Petra Miettinen ramlade över Riko Eklundh i ett helt annat ärende. Då blev det tal om hans sommarparadis, och efter många logistiska utmaningar lyckades hon ta sig ut till ön i slutet av maj.

Trots att ön inte har någon service eller ens en gästhamn har HBL:s värd och intervjuobjekt rustat upp ett väntrum för båtpassagerare i en gammal sjöbod intill båtbryggan.

Förbindelsebåten stannar här nästan dagligen och levererar post och varor som invånarna har beställt från fastlandet.

Men var befinner vi oss?

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet var bilden är tagen. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 18.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 16: Den allmänna bastun Sompasauna vid Hermansstrand, cirka tjugo minuters promenad från Fiskehamnens metrostation i Helsingfors.