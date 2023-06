Astrud Gilberto död: ”Tog bossanova ut i världen”

Hennes medarbetare Paul Ricci berättar om dödsfallet på sociala medier på uppdrag av Astrud Gilbertos son Marcelo Gilberto. Ricci beskriver henne som ”en viktig del av all brasiliansk musik i hela världen” och berättar att hon med sin energi ändrade människors liv.

Hennes barnbarn Sofia Gilberto skriver på Instagram att Astrud Gilberto var den som ”tog bossanovan från Ipanema ut i världen”.

Astrud Gilberto föddes 1940. Som 19-åring gifte hon sig med musikern João Gilberto. Fyra år senare reste paret till New York för att João Gilberto skulle spela in tillsammans med Stan Getz samt Antônio Carlos Jobim.

Ryckte in

Astrud Gilberto, som då inte hade något studioerfarenhet fick rycka in och sjunga ”The girl from Ipanema”, eftersom producenten ville ha en sångerska som kunde engelska. I originalinspelningen sjöng hon låten som duett med sin man. Astrud Gilbertos namn fanns inte ens angivet och hon fick inga royalities, skriver The Guardian

Men ett år senare gavs samma låt ut med enbart Astrud Gilbertos sång och blev en världshit som också gav bossa nova-musiken ett brett internationellt genomslag. Hon nominerades till en Grammy för bästa kvinnliga röst, och låten vann en Grammy för årets bästa.

Disco-version

Astrud Gilberto sjöng på en rad bossa nova-skivor, däribland ”The Shadow of your smile” (1965) och ”Plus” (1986; tillsammans med James Last). Hon spelade också in musik med Chet Baker, men ”The girl from Ipanema” förblev hennes största hit.

Under 1970-talet spelade hon in en disco-version av låten, men inte heller då fick hon ordentligt betalt, skriver Independent som tidigare intervjuat hennes söner.

– Hon trodde på människor och visade tillit. De drog nytta av hennes godhet, tillit och önskan att göra musik, berättade Marcelo Gilberto då.

– Hon nådde framgång utomlands under en tid då det ansågs som förräderi av brasiliansk press.

Astrud Gilberto gav sin sista konsert i Brasilien redan 1965 men fortsatte turnera till 2002. 2008 fick hon heders-Grammy.