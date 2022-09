Konsertrecension: Serenader, dödsdanser och nostalgiska reminiscenser

Klassisk musik Radions symfoniorkester. Dirigent: Hannu Lintu. Solist: Andrè Schuen, baryton. Lindberg, Mahler, Corigliano. Musikhuset 28.9.

Redan i de första takterna av Magnus Lindbergs Serenades (2020) var upphovsmannen tydligt identifierbar i de snabbt förbiflimrande stråkfigurerna, senare följda av typiska fanfarartade bleckmotiv. Lindberg har tillägnat sig en karakteristisk uttrycks- och gestikmässig palett, vilket naturligtvis inte betyder att han inte skulle ha förmågan att överraska.

Det gör han de facto, men några desto mer ljuvt smekande nocturnala tongångar, där den älskande stämmer upp en hyllning till föremålet för sitt hjärtas ömma låga, bjuds det inte på. Det är snarare urbant pulserande kväden Lindberg manar fram medelst en sedvanligt mustigt färgstark pensel. Transparent luftiga texturer är trots allt inte hans främsta kännetecken, även om dylika passager temporärt nog tillåts ta plats.

Lindberg har under det senaste dryga decenniet sakta men säkert rört sig mot ett klangligt och harmoniskt alltmer senromantiskt färgat uttryck, om än självfallet reflekterat genom nutidslinser. Den påtagligt visuella, snudd på filmmusikaliska kvalitet som varit närvarande i Lindbergs musik sedan Graffiti (2009) har successivt förstärkts och manifesterade sig denna gång bland annat i en festlig solistisk tubapassage à la John Williams.

Kanske avlöste tuttiklimaxarna varandra onödigt frekvent och kanske är Lindberg väl förtjust i kompakta stråktexturer samt stortrummans och tamtamens effekter, men det är trots allt randanmärkningar när det gäller en mästerinstrumentatör av Lindbergs kaliber. Den drygt sexton minuter långa tondikten – programmusik handlar det trots allt inte om – håller en fången i sitt grepp från början till slut och vad kan man väl mer begära av ett musikstycke.

Fräsch stilmix

Serenades – märk väl pluralformen; där gjorde sig onekligen divergerande röster gällande – som nu fick sin Finlandspremiär och vars uruppförande kvällens dirigent, Hannu Lintu, ledde i Chicago i december i fjol var inte konsertens enda Chicagorelaterade stycke. Daniel Barenboim dirigerade 1990 uruppförandet av John Coriglianos första symfoni med Chicagosymfonikerna och spelade därefter även in den på skiva.

Corigliano (f. 1938) har etablerat sig som en av USA:s ledande nulevande tonsättare och första symfonin är med rätta en av de internationellt oftast framförda samtidssymfonierna. Den är stilistiskt svårdefinierbar i sin säregna och i den dag som är fräscht klingande mix av modernistisk aleatorik och postmodernistisk allusionsteknik – tänk Lutoslawski möter Ives möter Berio möter Copland och vi landar rentav nära något en sentida Mahler kunde ha tänkts åstadkomma.

Symfonin är tillägnad de av Coriglianos vänner som drabbats av AIDS och i första satsen, Of Rage and Remembrance, stöter vi på just de känslolägena i öppningens vilda tonkaskader samt ett fjärran piano, som spelar snuttar från Albéniz berömda tango. Andra satsens Tarantella är en infernalisk dödsdans, medan tredje satsen (Chaconne: Giulio's Song) återkallar ljuva minnen i cellorna. I den korta Epilogen återkommer sedan teman, gestalter, från tidigare i ett förklarat sken.

Lintu tog vid pass fem minuter längre tid på sig än Barenboim och jag är inte säker på att stycket vann särdeles mycket på det. En emotionellt stark och djupt känd tolkning handlade det hur som helst dock om och Lintu och hans hundraprocentigt satsande musiker bemödade sig verkligen om att frammana samtliga verkets väsensskilda karaktärer på de mest träffande sätt.

Eventuellt hade Mahlers Kindertotenlieder passat bättre i sammanhanget än Lieder eines fahrenden Gesellen, men varför klaga när 38-årige Andrè Schuen tolkade de fyra sångerna så rasande snyggt och smakfullt. Han bemästrade de för barytonstämman ställvis skyhöga tonerna med noggrant kontrollerad huvudklang och Lintu var följsamheten själv på podiet.

Radiosymfonikerna kommer fortfarande väl överens med sin krävande förre chefdirigent – kanske rentav bättre än när man såg varandra vecka ut och vecka in – och nådde, oavsett den för handen liggande estetiken, upp till den jämnt höga nivå vi i dag är vana att förknippa med ensemblen. Thomas Nuñez och Tuomas Lehto stod för andlöst vackra cellosolon i symfonin och Anders Eikefjord Hauge gladde oss konserten igenom med läckert formulerade tubainsatser.