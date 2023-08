Soppa kokad på pojkbandsspik

DRAMA/KOMEDI/MUSIKAL Greatest days Biopremiär 4.8 Regi: Coky Giedroyc. Manus: Tim Firth. Foto: Mike Eley. I rollerna: Aisling Bea, Alice Lowe, Amaka Okafor, Jayde Adams, Lara McDonnell. 112 min. F7

Kan Abba och Mamma Mia! kan väl också Take That, det vill säga sätta sprätt på en jukeboxmusikal som vänder sig till en bredare publik än den traditionella fanklubben.

Greatest days av Coky Giedroyc bygger på en teateruppsättning av Tim Firth. Och som sagt är det Manchester-sönerna i Take That, pojkbandet, i dag bestående av vuxna män (minus Robbie Williams som hoppade av redan på 90-talet), som står för den musikaliska given.