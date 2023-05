Krönika: När jag vill gråta en skvätt går jag in på Facebook

När ryktet spred sig att min vän hade dött gick jag direkt in på Facebook. Jag vet inte varför, kanske hoppades jag att det inte skulle stämma och att han hade lagt upp ännu en video på sitt gitarrspelande. I stället möttes jag av alla ledsamma kommentarer. Jag går fortfarande in ibland två år senare, men det är smärtsamt. I en kommentar skriver hans mamma, ”Mitt barn mitt barn! Saknaden bränner hål i min hud, den löper genom kött och blod, tränger in i hjärtat. Det brinner en eld i mitt hjärta. Du är elden”. Det gör ont att läsa, men jag tänker att det är precis så där sorgen ser ut när en förälder mister sitt barn. Jag gråter sällan men då kommer tårarna.

Om femtio år kommer det att finnas fler döda på Facebook än levande konton. Tiotusentals användare dör varje dag.

Den amerikanska sociala medieplattformen var sen med att hitta lösningar på hur anhöriga skulle göra när en släkting eller nära vän gått bort. Folk mejlade, och ringde företaget för att kunna radera eller ta kontroll över konton, men vem ägde en död människas digitala fotspår. Vad ville den avlidne själv när det inte fanns några instruktioner?