Champagnen flödar och musiken dånar. Den glider in, den glider in, den glider in i mål igen. För en stund är all fokus på målvakten Jukka Tammi i ett omklädningsrum i Globen. Iklädd suspensoar och med ett brett leende på läpparna rockar han loss till den legendariska låten, som skrevs för det svenska ishockeylandslaget men blev en symbol för det finländska.

Den 7 maj 1995 kommer för alltid att vara inskriven i de finländska historieböckerna. Det var inte bara dagen då ishockeylandslaget vann sitt första VM-guld – det var dagen då en hel nation frälstes från en djupt rotad ångest och äntligen kunde titulera sig vinnare.

Att mästerskapet skulle firas i Finland de följande veckorna var inte någon överraskning. Det som däremot var otippat i segeryran som följde var att en svensk låt – skriven av en svensk musiker och låtskrivare, inspelad av en annan svensk artist tillsammans med det svenska landslaget – skulle bli något som en hel nation förknippar med den mest betydelsefulla triumfen inom finländsk lagsport.