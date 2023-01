En hackspett i korvsåsen och tjäder på skrivbordet – HBL:s läsare om överraskande djurmöten

I likhet med basketprofilen Henrik Dettman har också andra HBL-läsare överraskats av ugglor som plötsligt uppenbarat sig inomhus.

En läsare berättar att hen hittade en pärluggla på hatthyllan. Den hade antagligen kommit in via kattluckan. En annan beskriver mötet med två ugglor i en obebodd gammal stuga: ”De (ugglorna) knackade på fönstret och skrämde mig sent en kväll då jag gick förbi med hunden. Som tur knackade de så att vi kunde rädda dem!”.

Utöver ugglor, har många upptäckt förirrade trastar, gräsänder, kajor, kråkor och skrakfamiljer i sina hem och på sommarställen. En vanlig företeelse är fåglar som påträffats i spisen eller i skorstenen, levande eller döda.