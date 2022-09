Skivrecension: Nordisk progg lever och mår bra på nya album

Progg Moonwagon: The Efficient Use Of Space (Running Moose Productions) Vesa Aaltonen Prog Band: Studio Live (Svart Records) Kaipa: Urskog (Insideout)

Moonwagons till största delen instrumentala The Efficient Use Of Space styr rätt in i sfärerna med slagkraft och psykedelia. Det är frågan om musik som rycker med sej med ren energi.

The Efficient Use Of Space liksom bandets fem tidigare album landar stilmässigt i trakterna av tidigt Pink Floyd och lite senare Hawkwind.

Gitarristen Joni Tiala och basisten Janne Ylikorpi spelar också syntar och strör in i de melodiösa låtarna stämningsvidgande effekter. Jani Korpis muskulösa trumspel imponerar men lite lättare handföring skulle vara mer i linje med skivans atmosfäriska soundvärld.

Hellre än att briljera på instrument satsar trion på kompakt samspel och flytet är gott allt från inledningslåten Banzai Boogie till den avrundande Orbits.

The Efficient Use Of Space just så bra som det kan låta när ett band förverkligar sej frimodigt inom ramarna för vad som är möjligt.

Moonwagon: The efficient Use of Space.

Fräscht uppdaterat

Veterantrummisen Vesa Aaltonen har slagit sej i lag med yngre lirare för att uppdatera Tasavallan Presidenttis, Made In Swedens och Pekka Pohjolas kompositioner.

Studio Live är sammanställd enkom utgående från de gruppers låtar som Aaltonen har medverkat i. Det går verkligen undan när bandet tar sej an Pressagodingar med Wigwamveteranen Jukka Gustavson som sångsolist på låtar som ursprungligen sjungits av engelsmannen Frank Robson.

Emma Tepponen gör också bra ifrån sej som sångsolist på två Made In Sweden-låtar som i sin tur ursprungligen sjungits av svensken Tommy Körberg.

Givetvis är även skivans instrumentalister väl insatta i uppdraget med briljanta insatser i både rockiga och mer fusionsjazziga låtar.

Man kan säga att cirkeln slutits för eminenta Jukka Tolonen som hoppar ledigt in på tre Pressalåtar – som basist – eftersom en ordinär basgitarr lämpar sig bättre för hans artrosdrabbade fingerleder än en sexsträngad gitarr.

Versionen av Frank Zappa-hiten Peaches En Regalia som skivans finalnummer är givetvis en eloge till en stor inspiratör och varför också inte nåt av en fanfar till en tidsera som förespråkade kreativitet på bred skala.

Vesa Aaaltonen: Studio Live.

Storslagna skogsstämningar

Svenska Kaipa beger sej på en rejäl skogsvandring på sitt fjortonde album Urskog och iakttar omgivningen noggrant under alla årstider.

Hajkandet inleds med The Frozen Dead Of The Night som är endast kuslig för sin titel emedan hela albumet svallar över med krystad lyssnarvänlighet.Jargongen är således den samma som på övriga Kaipa-skivor.

Urskog består av sex långa låtar skrivna av keyboardvirtuosen Hans Lundin som inte sticker under stol med sin talang i att komponera storslagen symfonisk rock enligt 1970-talets modell.

Patrick Lundström med rätt Freddie Mercury-liknande röst liksom pigga popsångerskan Aleena Gibson tillsammans med bandets toppinstrumentalister förmedlar skogsmotivet illustrativt in i minsta detalj, men flerstädes decimeras helhetens slagkraft av tomgång.