Nu är det fullbordat – Finland är Natomedlem

#Brüksel’deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz #Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Haavisto’yu, #NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik.



Congratulated our new ally #Finland’s FM @Haavisto in #Brussels for their accession to NATO.🇹🇷🇫🇮#WeAreNATO #ForMin pic.twitter.com/isWSed09YB