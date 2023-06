Faran är över – covid-19 är inte längre än allmänfarlig sjukdom

Nu är det officiellt slut på coronapandemin och allt vad det innebar av restriktioner, avstånd och förbud. Statsrådet godkände på torsdagen en förordningsändring som innebär att covid-19 orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Den träder i kraft i dag, den 30 juni 2023.

Det är drygt tre år och tre månader efter att WHO i den 11 mars 2020 klassade covid-19 som ett internationellt hot mot folkhälsan och konstaterade att en pandemi har brutit ut. Man rekommenderade en rad strikta undantagsarrangemang för att förhindra smittspridningen i världen.

Sedan årsskiftet har trenden vänt, antalet smittade covid-19-fall och dödsfall i covid-19 minskat i hela världen.

Coronaviruset orsakade stor belastning på den specialiserade sjukvården i Finland under de två första åren av pandemin. I december 2021 var coronaläget i Finland allvarligt och intensivvårdsavdelningarna på landets sjukhus var fulla med smittade som behövde sjukhusvård, främst för att få hjälp med andningen.

Världshälsoorganisationen WHO beslutade den 5 maj att covid-19 inte längre är ett hot mot folkhälsan. Även Europeiska unionen, medlemsländerna och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har slopat alla restriktioner.

Coronaviruset har ändå inte försvunnit helt, det lever vidare, men under kontrollerade former. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas.

Vaccinet ger skydd

Finländska Institutet för hälsa och välfärd, THL, föreslog i april att covid-19 ska klassas som en smittsam sjukdom som ska övervakas. Det betyder bland annat att de läkemedel som används för att förhindra den smittsamma sjukdomen ska vara avgiftsfria för patienten.

Vaccinationer mot covid-19 ger fortfarande ett bra skydd, också mot de muterade virusstammarna. Vaccinationstäckningen ligger på en hög nivå i Finland. THL kommer att fortsätta uppföljningen av olika virusvarianter och de sjukdomsfall som covid-19 orsakar.

Coronavaccinet ger enligt THL fortfarande ett gott skydd mot coronaviruset och olika mutationer av det.

Lite kunskap om long covid

Covid-19 har ändå lämnat en hel del bestående men hos de människor som drabbades av viruset. Enligt WHO lider 36 miljoner européer av long covid, alltså någon följdsjukdom som blev kvar efter att de tillfrisknat från själva viruset. Det betyder att en av trettio européer har diffusa symtom är svåra att förklara. Mest utsatta för att drabbas av long covid var personer som hade någon underliggande sjukdom, som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes eller kroniska lungsjukdomar.

WHO påminner om att symtomen på long covid varierar mycket och att det finns ganska lite fakta om dem. Här behövs forskning och uppföljning, för WHO befarar att många med long covid sitter tysta och lider i sin ensamhet. Det behövs resurser för att diagnostisera och behandla dessa patienter, så att de kan återgå till en fungerande vardag, summerar WHO läget.