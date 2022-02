Det var en gång ett snöfall, närmare bestämt i går. En veritabel storm rasade under natten, med några flingor kvar på morgonsidan. Söndag morgon för att vara exakt. Den enda av sju morgnar då en Grankullabo kan ställa sig på skidorna utanför sin egen port, med rimliga utsikter att nå fram till Det Stora Varuhuset.

Försöka duger. En snörik söndagsmorgon för några år sedan lyckades jag nå fyrans ändhållplats i Munksnäs, innan sandbilarna slog till. Den gången manades jag fram av Frank Sinatras I did it my way. Den här morgonen piskades jag i väg av Elvis Presleys hetsiga röst i radion. A little more action, please. Så fick det bli.

Prick klockan nio gled jag in i Junghansparken där världen begynner. En plog hade dragit fram, men några cm nysnö hade hunnit lägga sig. Glidet var halvbra, luften var väl strax över noll. Vis av tidigare erfarenheter hade jag undvikit valla, för att slippa skrapa var femte minut. Utmaningen för dagen var att nå målet utan att behöva ta av skidorna en enda gång. Läsare, håll tummarna!

Träden i sin vita skrud tog slut, en lång raksträcka följde, delvis nyplogad och relativt snabb, delvis med ett bromsande snölager. En härlig backe ner, förbi Tokmannis försmädliga kommentar på vänster hand. Blåbackavägen övergick i Torvmossvägen. I skarven såg jag dagens första livstecken, en liten svart hund med flygplansbromsar och kämpande matte. Nästa var en skottande pappa med son i Bredvik, och utanför ett snabbköp två kunder på väg in, över en sandad kvadratmeter – ett hotfullt varsel.

Än så länge ingen fara. Röd gubbe före bron över ring 2, men gatan gapade tom. Inte heller biltrafiken i Bruksstranden hade kommit i gång, backen ner på Joel Rundts väg gick galant så länge jag höll mig på sidan. Gammal sand som plogen skrapat fram kan ge livsfarliga tvärstopp, men jag kom helskinnad ner. På andra sidan Tarvo bro tog jag paus för en välsignad Clif Bar och några klunkar vatten. Klockan närmade sig 11.

Energistången knuffade mig in i Munksparken och vidare parallellt med spårvagnsskenorna på Munksnäs allén. På min tid hette gatan Stora Allén, nu måtte den ha krympt för innan jag hann blinka hade jag åkt över Lillhoplaxviken. En god stund hade jag plågats av smärtor efter ett opererat ljumskbrock, men i Brunakärr upphörde de som genom ett trollslag. Hallå, Centralpark, här kommer jag!

Återigen i trädens rike med brustet skosnöre mötte jag de första skidåkarna, några kvinnor och barn, själv var jag den ende tokmannen i sikte. Tokig förvisso, för över den hårda asfalten på Nordenskiöldsgatan klapprade jag med skidorna på, trogen mitt löfte till mig själv, och vidare längs en hårfin strimma vitt på den i övrigt upptinade promenaden längs Tölöviken, förbi en jämn ström av flanörer.

Dagens bästa glid skänkte mig Ode, rena skridskobanan, men på Järnvägsstationens trottoar hade sandningsmaffian slagit till. Loppet var kört. På den svarta Centralgatan hade fenomenala iskonstnärer skapat skira jättekatter, hyllningar till Tigerns år i Kina. Klockan visade 12.30. Uppe i åttonde våningen lade jag skidor och stavar i min soffa och stack gaffeln i en sallad med fyra tillägg.

Nalle Valtiala