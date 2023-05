Den amerikanska sångerskan Tina Turner är död, rapporterar Sky News. Hon blev 83 år.

"Med henne förlorar världen en musiklegend och förebild", säger en representant för världsstjärnan i ett uttalande.

Hon gick bort efter en lång tids sjukdom i sitt hem utanför Zürich i Schweiz, enligt Sky News.

Turner föddes som Anna Mae Bullock i Brownsville, Tennessee, i USA.

På 1960- och 1970-talet slog hon igenom stort ihop med sin dåvarande man Ike Turner. På 1980-talet blev hon världskänd som soloartist med hitlåtar som "What's love got to do with it" och "The best".