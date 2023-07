Krönika: I världens lyckligaste stad är det ingen hejd på gnällspikarna

Så är vi då där igen. För fjärde gången de senaste sex åren har The Economist utkorat Wien till den bästa staden i världen att leva och bo i. Och inte bara The Economist, också tidskriften Monocle har i år placerat Wien högst på sin rankinglista. Wien är bäst på allt som bidrar till livskvaliteten i en storstad: miljö, infrastruktur, säkerhet och stabilitet, kulturutbud, utbildning och hälsovård. The Economist beskriver Wien i lyriska ordalag som ett slags allkonstverk, sammanfattat i begreppet Lebenskunst.



Stadens fäder och mödrar – borgmästaren, politiker och tjänstemän – är stolta över sin stad och dess goda rykte.

De tröttnar inte på att framhålla den välfungerande kollektivtrafiken, den framsynta stadsplaneringen, den världsberömda sociala bostadspolitiken, de fina parkerna och närheten till den vackra naturen med vinodlingarna på kullarna. Teatrar, opera och konserter inte att förglömma, inte heller gastronomin, med allt från lyxrestauranger till förstädernas gemytliga vinkrogar. Alltså, välkomna till Wien! Många har kommit redan, turismen har återhämtat sig efter pandemins ökenvandring och antalet besökare överstiger nu den prepandemiska nivån.